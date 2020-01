Roger testa mudanças no Bahia para estreia; veja escalação

Os dias na Cidade Tricolor têm sido de testes e mudanças. Em reta final de pré-temporada, o técnico Roger Machado faz os últimos ajustes na equipe do Bahia antes da estreia contra o Santa Cruz, neste sábado (25), no estádio do Arruda, no Recife.

Na tarde desta quinta-feira (23), o elenco tricolor voltou a trabalhar no CT Evaristo de Macedo e Roger Machado esboçou o time que deve entrar em campo contra os pernambucanos. Com a base do ano passado mantida, as principais dúvidas estão na lateral esquerda e meio-campo.

Recém-chegados ao Esquadrão, os laterais Zeca e Juninho Capixaba travam disputa pela titularidade no lado esquerdo. No treino desta quinta-feira, Capixaba levou a melhor e treinou na equipe principal.

Outra mudança aconteceu no meio-campo. Roger repetiu um esquema já tinha testado em outras atividades, com dois volantes e quatro atacantes. Assim, o time teve: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore e Flávio; Clayson, Rossi (Daniel), Élber e Gilberto. Roger explicou que esse momento de muitos testes. A ideia é criar variações e encontrar a equipe ideal.

"Importante é, nesse começo de temporada, treinar plataformas diferentes para que em algum momento você use. Treinei muitas vezes quase num 4-2-4; num 4-3-3 que a gente está habituado, mas com jogadores mais leves, com características diferentes, ora com pontas, ora com meia-pontas. Acho que vai dar para ver algumas mudanças sim, mais pela característica dos jogadores", explicou o treinador.