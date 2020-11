Romain Grosjean sofre acidente com fogo após largada do GP do Barein

O francês Romain Grosjean sofreu um acidente na primeira volta do GP do Barein, da Fórmula 1, neste domingo. Após um toque com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat, a Haas do francês explodiu em chamas e foi partida ao meio depois de uma batida violenta no guard rail.

Grosjean ficou no carro em chamas por cerca de 30 segundos, segundo o Globo Esporte. Mas, sem ter desmaiado com o impacto, conseguiu sair do veículo em chamas e correu para pular o guard rail.

O francês sofreu queimaduras leves nas mãos e tornozelos e há suspeita de fraturas em costelas. Consciente, o piloto da Haas foi levado ao centro médico do autódromo de Sakhir, e, em seguida, transportado de helicóptero ao Hospital Central do Barein, que fica a dez minutos do circuito.

"Romain está bem, não quero fazer comentários médicos, mas ele tinha queimaduras leves nas mãos e tornozelos. Obviamente, ele está abalado... Quero agradecer às equipes de resgate que são muito rápidas. Os comissários e o pessoal da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) fizeram um ótimo trabalho, foi assustador", disse Gunther Steiner, chefe da Haas.

A prova foi imediatamente interrompida com a bandeira vermelha, porque o guard rail ficou muito danificado. A direção de prova informou um atraso mínimo de 40 minutos porque o guard rail foi furado pelo carro de Grosjean.

Grosjean não permanecerá na Haas na próxima temporada e negocia sua ida para a Fórmula Indy em 2021. Diante da possibilidade de fratura nas costelas, é possível que o francês pode não possa pilotar mais na Fórmula 1.

O brasileiro Pietro Fittipaldi e o suíço Louis Deletraz são os reservas da Haas, e um deles pode ser acionado para correr as duas provas finais da temporada, nos próximos dois fins de semana, no próprio Barein, e em Abu Dhabi.