Rompimento de barragem na Bahia provoca remoção de pelo menos 150 famílias

Pelo menos 150 famílias (cerca de 500 pessoas) do município de Coronel João Sá, na divisa da Bahia com Sergipe, tiveram que deixar suas casas no início da tarde desta quinta-feira (11) após o rompimento da barragem do Quati, que fica no povoado de mesmo nome, pertencente ao município vizinho de Pedro Alexandre. As informações são da Prefeitura de Coronel João Sá

De acordo com o secretário de Comunicação do município, Waldomiro Júnior, as áreas mais atingidas foram as ruas do Galo, Santo Antonio (Velha), Beira Rio, Senhor do Bonfim, José Antonio dos Santos, e o bairro da Barroquinha.

O governador Rui Costa visita amanhã a região afetada. Em nota, o governo declarou solidariedade às famílias atingidas pelo que tratou como "transbordamento" (leia abaixo).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um morador relata a situação na cidade de 17 mil habitantes. “Aqui é o centro da cidade da Rua Velha. A situação, olha onde se encontra a água, no joelho das crianças. Mas graças a Deus, aqui não ficou ninguém. Já tiramos todo mundo. Todas as crianças, idosos”, comenta o cinegrafista amador. Aelo menimais também foram retirados.

As famílias que tiveram que deixar os imóveis estão sendo levadas para o Colégio Municipal e para as escolas Maria Dalva, Ruy Barbosa, Juracy Magalhães e Paraíso Infantil.

O município disponibilizou também um telefone de emergência: (75) 99987-3419.

"Entre 120 e 130 famílias precisariam sair de casa, mas tem algumas que se recusaram de sair. A área próxima ao rio é muito povoada, temos casas que ficam a 20 metros, 30 metros de distância do Rio do Peixe”, comenta o secretário.

Ainlo menos da segundo ele, “a água já atingiu metade da altura de muitas casas” e há famílias que já perderam tudo.

“Estávamos em alerta, mas não sabemos o que vai acontecer a partir de agora. Acreditamos que a água vai tomar boa parte da cidade", analisou Waldomiro Júnior.

Ainda de acordo com ele, todos os secretários do município estão mobilizados para minimizar os impactos da ruptura da barragem na vida da população.

“A população mais afetada é a mais carente. São pessoas que construíram suas casas muito próximas do rio. Mas os moradores daqui são muito solidários e todo mundo tem ajudado”, comentou.

Rompimento

A Superintendência de Defesa Civil da Bahia (Sudec), depois de divulgar o rompimento, voltou atrás e afirmou que se tratava de um transbordamento. O órgão reconheceu que havia rachaduras na estrutura, mas diz que o excesso de chuvas nnos 150 famíliasa região provocou um "galgamento", quando a água transborda a parede do açude. "Não há rompimento", diz o superintendente-adjunto Vitor Gantois, da Superintendência de Defesa Civil da Bahia (Sudec). "Há rachaduras nas laterais, que ainda não conseguimos vistoriar ". Já a prefeitura de Coronel João Sá confirma o rompimento.

"Quebrou no meio, rompeu no meio. Temos vídeos que mostram o momento do rompimento. A própria Defesa Civil do estado diz que houve o rompimento", diz o prefeito Carlos Sobral.

Leia a nota divulgada pelo governo do Estado:

O governador Rui Costa anunciou que irá visitar na manhã desta sexta-feira (12) as cidades de Coronel João Sá e Pedro Alexandre que foram afetadas pelas fortes chuvas que caem na região. Devido ao temporal, a Barragem do Quati transbordou nesta quinta (11), mas não chegou a romper, e até o momento, não há registro de vítimas. Após a visita, Rui segue para Paulo Afonso onde inaugura a Policlínica Regional de Saúde, agenda previamente marcada.

Tão logo tomou conhecimento da notícia, o governador manifestou solidariedade aos moradores da região e entrou em contato com os prefeitos das duas cidades para colocar a estrutura do Estado à disposição. Já foram enviados para a região efetivos do Corpo de Bombeiros, técnicos da Defesa Civil Estadual, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Rui informou também que serão enviados mantimentos e água mineral para a cidade de Coronel João Sá.

Rui Costa ainda entrou em contato com o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, a quem relatou os fatos, chamando atenção para possíveis consequências já que as cidades daquele estado fazem fronteira com a Bahia. Também em conversa com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, Rui disse que o órgão federal se colocou à disposição da Bahia.

A barragem foi construída pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (Car) e entregue em novembro de 2000 à Associação de Moradores da Comunidade de Quati.