Ronaldo: o único veterano em Ba-Vis no time titular do Vitória

O Vitória que vai para o primeiro Ba-Vi do ano neste sábado (8), às 18h, é um time completamente novo. Não em termos de idade, mas em tempo de clube. Dos 10 prováveis titulares de linha, o que está há mais tempo no rubro-negro é Van, contratado há nove meses.

Por isso, considerando a provável escalação em meio ao mistério feito por Geninho, apenas um atleta em campo não será um novato no clássico baiano. E a titularidade dele é resultado de uma fatalidade com o uruguaio Martín Rodríguez, que lesionou o joelho direito. Trata-se do goleiro Ronaldo, de 23 anos, revelado na base do Leão.

Ronaldo já disputou três Ba-Vis. O primeiro pelo returno da Série A de 2018, 2x2 no Barradão. No ano seguinte, foi titular nos dois clássicos da temporada: 1x1 pela Copa do Nordeste e 0x0 pelo Campeonato Baiano, ambos na Fonte Nova, mesmo palco de agora.

Apesar de ser o único atleta do Leão com algum Ba-Vi na carreira, Ronaldo acredita que não será necessário transmitir a importância do clássico para os companheiros. “Nosso grupo tem muitos jogadores experientes. Por mais que eu tenha sido o único a ter jogado um Ba-Vi e eles nunca, acredito que já estiveram em muitos outros clássicos regionais por todo o país”, comenta com exclusividade ao CORREIO.

“Acho que muita gente já conhece como se trata um clássico e como lidar com a rivalidade. Como funciona a semana, a preparação para o jogo, com a torcida única. Então acho que todos têm experiência para lidar com o desafio”, completa Ronaldo. Por recomendação do MP, só a torcida do Bahia, mandante da partida, terá acesso ao estádio.

BOA LEMBRANÇA

Dizem que uma boa atuação num Ba-Vi marca um jogador para sempre. Apesar da carreira discreta que tem levado, Ronaldo já foi melhor em campo e fundamental para definir o resultado final de um clássico. “Todo Ba-Vi é memorável. É muito bom poder disputar um jogo desses. Mas o clássico que mais tenho recordações boas é o da Fonte Nova no ano passado, 1x1”, lembra.

O jogo foi também pela Copa do Nordeste. Em uma Fonte Nova com torcida única, lotada de tricolores, Ronaldo fez pelo menos cinco defesas difíceis. Com isso, ajudou o Vitória a segurar o 1x0 adverso no placar até que Matheus Rocha, num chute de fora da área, empatasse em 1x1.

“Foi um clássico disputado, mas pude ajudar bastante a equipe com as defesas. Ainda mais porque a gente vivia um momento de instabilidade na época. Sem dúvidas, aquele clássico foi o que mais pude ajudar o Vitória. O resultado final foi muito importante para a gente naquele momento” avalia.

ÚNICO DA BASE

Seis dos prováveis titulares do Vitória no Ba-Vi deste sábado foram contratados no começo do ano: Maurício Ramos, Gerson Magrão, Fernando Neto, Vico, Alisson Farias e Júnior Viçosa.

Carleto, João Victor e Van estavam no clube em 2019, mas não enfrentaram o Bahia porque foram contratados respectivamente em outubro, setembro e maio – o último Ba-Vi aconteceu em março, 0x0 pelo Campeonato Baiano. Guilherme Rend foi promovido do sub-23 no início deste ano.

Só Ronaldo, portanto, é formado na Toca do Leão. Tendo o Ba-Vi no calendário desde as categorias de base, o goleiro conhece bem o espírito do confronto. “A gente costuma falar que é um campeonato à parte. Nós, jogadores, sabemos da responsabilidade de jogá-lo. É um jogo que mexe com tudo e com todo mundo: com a cidade, com as torcidas, com os jogadores. Existe uma provocação sadia em campo e fora. Algo normal, se tratando de um clássico”, afirma.