Ronaldo pede defesa ligada para Bahia reverter vantagem na Sula

Ponto fraco do Bahia na temporada 2020, a defesa tricolor vai precisar de atenção redobrada se quiser garantir uma vaga inédita nas semifinais da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (16), o Esquadrão encara o Defensa y Justicia, pelo jogo de volta das quartas de final e precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar, já que perdeu o duelo de ida por 3x2, na Fonte Nova.

Por isso, além da importância de ser efetivo lá na frente, a equipe vai precisar demonstrar segurança para não sofrer gols e complicar ainda mais o cenário. Assim, o volante Ronaldo sabe bem do que a equipe precisa fazer em campo.

"Fazer diferente. Fazer os gols que não fizemos. Nos gols que tomamos, ter mais atenção, porque não podemos tomar gols. Temos que estar atentos para estar mais perto da classificação", disse o volante.

"Vamos estar trabalhando, Mano vai corrigir. A defesa começa lá do ataque. Todos têm que defender, estar juntos, ajudando um ao outro. Esse é o caminho para fazer um bom jogo", continuou o jogador.

Ainda na análise de Ronaldo, se conseguir corrigir os problemas na defesa, o Bahia vai dar um bom passo para construir a classificação, já que nos últimos jogos o time tem conseguido criar boas chances de gols.

"A gente está criando, tendo oportunidades, mas a gente vem falhando nelas, e também na questão defensiva. A gente vem tomando gols. Tenho certeza de que, como estamos criando, vamos fazer os gols no adversário", afirmou.

Vale lembrar que como a Sul-Americana tem o gol fora de casa como critério desempate, o Bahia pode avançar vencendo por um gol de diferença, mas nesse caso precisa de um placar a partir de 4x3. Se devolver os 3x2 da ida, o duelo vai para os pênaltis.

Já em Buenos Aires, na Argentina, o elenco Bahia faz o último treino antes da partida nesta terça-feira (15), no CT do River Plate. O duelo contra o Defesa y Justicia será às 19h15, no estádio Norberto Tomaghello, que fica em Florencio Varela.