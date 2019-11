Rosário Magalhães convida para leilão beneficente da Cow Parade em Salvador

O leilão beneficente da 13ª edição da Cow Parade Brasil será realizado no dia 21 de novembro, no Cerimonial Rainha Leonor, em Nazaré. Por lá, serão leiloadas as 60 esculturas de vaca que fizeram parte da exposição na capital baiana. O lance inicial para cada obra é de R$6 mil.

(Foto: Divulgação)

Em Salvador, a Cow Parade contou com uma madrinha especial – Rosário Magalhães, presidente do Parque Social. “Este ano tive a honra de ser convidada para ser uma das madrinhas do maior evento de arte a céu aberto do mundo, a Cow Parade, e no dia 21/11, às 20h, será realizado o leilão beneficente das esculturas que foram estilizadas por vários artistas baianos.

Toda renda desse leilão será revertida como doação para as Obras Sociais Irmã Dulce, Martagão Gesteira, Pracatum e Fabrica Cultural e, desse modo, eu gostaria de contar com a presença de todos nesse momento tão especial", nos disse Rosário.