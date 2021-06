Rossi comemora recuperação do Bahia na Série A: 'Muito feliz'

Depois de um jogo ruim contra o Internacional, quando saiu derrotado por 1x0, no estádio de Pituaçu, o Bahia conseguiu dar a volta por cima e voltou a vencer na Série A ao bater o Ceará por 2x1, na tarde desta quinta-feira (17), no estádio Castelão.

Os gols da virada tricolor foram marcados pelo atacante Gilberto, ainda no primeiro tempo. Depois da partida, Rossi comemorou o resultado e elogiou o grupo pelo desempenho.

"Hoje, jogando fora de casa, contra um rival do Nordeste, conseguimos, vence. Fico feliz pelo triunfo e agora é dar continuidade", iniciou ele.

"O ponto principal foi ter a humildade de reconhecer que não jogamos bem no último jogo. A estratégia do nosso treinador também foi muito bem feita, sabendo da qualidade do Ceará", analisou.

A vitória fora de casa deixa o Bahia com sete pontos em quatro jogos no Brasileirão. O tricolor ocupa agora a sexta colocação na tabela. O próximo desafio também será fora de casa. Neste domingo (20), o time vai até o Itaquerão, em São Paulo, onde encara o Corinthians, às 16h.