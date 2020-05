Roteiristas discutem em lives criatividade e mercado de trabalho na pandemia

Nesta semana, a Bocapiu Conteúdo Criativo e a ¡Candela! Produções darão continuidade às lives que reúnem roteiristas para discutir criatividade e mercado de trabalho diante da pandemia da covid-19. Na quarta-feira (27), às 14h, o convidado é o diretor e roteirista cearense Karim Aïnouz, de filmes como Vida Invisível - que ganhou o prêmio Un Certain Regard no Festival de Cannes de 2019, e foi o escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2020.

(Foto: Divulgação)

Aïnouz é formado em arquitetura pela Universidadade de Brasília e mestre em Teoria do Cinema pela Universidade de Nova York. Possui uma vasta premiação, tendo circulado em festivais do mundo inteiro.Seu primeiro grande premiado foi o longa Madame Satã (2002). Assinou a direção e roteiros de outros elogiados filmes como Cidade Baixa (2005), Cinema, Aspirinas e Urubus (2005) e O Abismo Prateado (2011).

Com as lives, a proposta das cineastas Carollini Assis e Ceci Alves, idealizadoras e curadoras do projeto, é proporcionar uma oportunidade de discutir diretamente com esse elo da cadeira produtiva do setor audiovisual, onde nascem os projetos audiovisuais (séries de TV, filmes de ficção e documentários, etc.), as perspectivas dos roteiristas frente a um mercado que estava em curva ascendente e atualmente enfrenta a crise nos órgãos gestores (Secretaria Especial da Cultura, Ancine e FSA) e uma pandemia que assusta o mercado nacional e internacional, principalmente o da indústria criativa.



“Os roteiristas são os profissionais responsáveis por dar o primeiro passo na construção de qualquer projeto audiovisual, mas vai da ideia ao roteiro final. Raramente nos encontramos, são poucas as oportunidades voltadas ao setor, então estamos aproveitando a quarentena para exercitar esse bate-papo com os colegas, ter uma compreensão das saídas criativas para essa crise generalizada", afirma Carollini Assis.

Para Ceci Alves, o roteirista é o alfa e o ômega da linguagem audiovisual, e muitas vezes não é tratado como tal. "Não fosse o roteirista, não haveria a construção do mundo audiovisual e, logo, não haveria a atividade. Mas, muitas vezes, vemos o seu trabalho negligenciado ou minorado, como se apenas a voz do diretor ou o dinheiro do produtor bastasse para dar vida àquele mundo", comenta a cineasta.

Ceci Alves é uma das idealizadoras do projeto

(Foto: Divulgação)

Os roteiristas interessados podem se inscrever através do e-mail bocapiuconteudo@gmail.com ou do whatsapp (71) 99239-3709. A inscrição é gratuita e necessária para que possa receber o link de acesso à live, que será realizada através do aplicativo Zoom.