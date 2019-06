Roteiro de aventuras e vinhos no Atacama

A paisagem estonteante das Lagunas Altiplânicas (foto Fábio Neto/divulgação)

A ideia de passear por uma região muito árida pode parecer um pouco desconfortável. Até você conhecer o Atacama, deserto não-polar mais seco, alto e surpreendente do mundo. Localizado no norte do Chile, fazendo fronteira com Peru, Argentina e Bolívia, agrega paisagens espetaculares e uma gama tão interessante de atrações que já foi escolhido, por três anos, como o Melhor Destino Turístico de Aventura pela World Travel Awards, o “Oscar” do Turismo.

Mas não é um local exclusivo para aventureiros: há passeios de baixo impacto, resorts e até diversão para enoturistas que apreciam vinhos exóticos. É na região onde são produzidos os rótulos quase orgânicos da Ayllu e a linha não-filtrada Tara, da Viña Ventisquero.

O vinho Ayllu (foto Paula Theotonio/divulgação)

A seguir, confira um roteiro perfeito para três dias de viagem a partir da cidade de San Pedro de Atacama, ponto de partida para toda a diversão.

1. Lagunas Escondidas de Baltinache

Entre as Cordilheiras de Sal e de Domeyko, está uma das melhores maneiras de iniciar um tour na região. Isso porque a atração, assim como San Pedro, está 2.400 metros acima do nível do mar – sendo perfeito para aclimatação com a altitude. São sete lagoas de sal dotadas de um azul vívido, formadas artificialmente após a exploração de minérios no local, onde a concentração de sódio chega a 700g por litro de água. Oito vezes mais que o Mar Morto! O banho é permitido em duas das crateras salgadas, gélidas e cristalinas; onde você boia sem dificuldades. Indo em tour privado, prepare-se para um por-do-sol com vinhos, pisco-sour e queijos no Mirador Lickan Antay, próximo ao Valle de La Luna.

Geyser el Tatio é o terceiro do mundo (foto de Paula Thetonio/divulgação)

2. Geyser el Tatio

O conjunto de gêiseres do campo geotérmico El Tatio é o terceiro maior do mundo, e está localizado a quase 4.300 metros de altitude. Talvez seja dos destinos mais gratificantes de todo o Atacama, repleto de paisagens inesquecíveis e muita presença da fauna local, como raposas, vicunhas e vizcachas. Os grupos chegam ao campo antes do sol nascer, enfrentando temperaturas que variam entre -15°C e -5 °C, mas qualquer desconforto é recompensado com a chegada da alvorada em meio à Cordilheira dos Andes, jatos d’água e nuvens de vapor. No caminho de volta, o tour passa pelo belíssimo Vado Putana e no Povoado de Machuca, onde se provam empanadas fritas com queijo de cabra e “anticucho de llama", a versão andina do brasileiríssimo espetinho.

3. Valle de la Luna

Rochas salinas, cobertas por uma fina camada de areia; dunas negras e vulcões por toda parte. A sensação é de estar em outra era geológica ou outro lugar da Via Láctea. Em passeios coletivos, os grupos desvendam caminhos e cavernas por terra. Mas o Vale da Lua também pode ser conhecido pelo topo das formações rochosas, com uma vista privilegiada e um guia privado. A opção é para quem deseja uma dose maior de aventura – as trilhas são íngremes e não indicadas para pessoas com dificuldades de locomoção. Na volta, não abra mão do por do sol na Piedra del Coyote.

O cenário é de estrelas no Tour Astronômico (foto/Destino Chile/divulgação)

4. Tour Astronômico

Se puder, marque sua viagem para um período de lua nova. Assim, o céu estará límpido o suficiente para ver, em detalhes, as luzes, cores e texturas da abóbada celeste em um Tour Astronômico. Com as luzes apagadas, guias usam lasers para desenhar no céu as constelações

mais conhecidas da nossa Via Láctea; nebulosas escuras; supernovas e anãs brancas. Na ocasião, aprende-se ainda como os povos andinos se relacionavam com as estrelas: para eles, as Três Marias são como um portal para a vida pós-morte.

5. Lagunas Altiplânicas, Salar de Atacama e Toconao

Na Laguna Chaxa, localizada dentro do árido e amplo Salar de Atacama, é onde estão os famosos flamingos atacamenhos. Difícil imaginar que a vida persista num local onde o sal é sentido no ar quente e se concentra na água, repleta de microorganismos. O guia trilíngue conta que o fluxo de água que derrete da Cordilheira, e que há 5 milhões de anos ia para o Salar, agora se concentra nas belíssimas Lagunas Altiplánicas, Miscati e Miñiques. Ambas são de tirar o fôlego com seus azuis vívidos e cinematográficos - ou talvez a falta de ar seja culpa dos 4.200 metros de altitude. Na volta, aproveite a passagem pelo vilarejo de Toconao para provar o sorvete de chañar, fruto típico da região, e comprar os vinhos Ayllu direto da adega familiar. Vá direto no Petit Verdot e no Malbec!

Como chegar: Latam, Sky e Jet Smart são as operadoras de transporte aéreo que levam o turista até Calama. De lá, contrate um transfer por 20 mil pesos chilenos até seu hotel em San Pedro de Atacama. Há opções para todos os bolsos. Na cidade, conte com a Destino Chile – agência brasileira que opera tours coletivos e privados no deserto. Para montar seu roteiro, acesse www.destinochile.com.br ou entre em contato pelo telefone +56 9 7688 2214.

Onde comer: Em San Pedro de Atacama, desjejue no Café Dulce Salado. Para o almoço, vá à La Picada del Indio, com menus de 6 mil pesos; e no jantar, opte pela Pizzaria La Charrua ou pelo El Toconar, para tomar os vinhos Ayllu. Para ceias mais elaboradas, vá sem medo no Adobe ou no Baltinache, que serve carne de guanaco.

A colunista viajou a convite da Destino Chile.