Roubo de carro termina em tiroteio na Avenida Paralela

Um roubo de carro terminou em tiroteio na Avenida Paralela, na noite dessa quinta-feira (20). A ocorrência começou durante patrulhamento da Guarda Civil, na Avenida San Martin.

O dono do veículo acionou a equipe da Guarda e informou sobre o roubo. Com as informações do veículo e dos suspeitos, os agentes seguiram sentido Rótula do Abacaxi, onde avistaram o veículo e iniciaram a perseguição.

Já na altura da Avenida Paralela, os suspeitos desembarcaram do veículo e dispararam contra a viatura, empreendendo fuga por um matagal.

Os agentes realizaram buscas no local, mas os suspeitos conseguiram fugir. O veículo foi recuperado e encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde o fato foi registrado.