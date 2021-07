Roubos em ônibus de Salvador reduzem 11% em um mês, segundo PM

Os assaltos e roubos a coletivos de Salvador estão reduzindo. Segundo os dados da Policia Militar da Bahia (PM-BA), entre os dias 10 de junho e 8 de julho, foram registrados 48 roubos a ônibus em Salvador, seis a menos dos 54 registrados entre 13 de maio e 9 de junho de 2021, o que representa uma redução de 11%. A diferença entre esses dois períodos analisados é a instituição da Operação Septem, que tem como objetivo o enfrentamento ao roubo e assaltos a coletivos na capital baiana.

“A Operação Gêmeos já existe e é a unidade da Policia Militar especializada no combate a roubos de coletivos. Apesar dela ter apreendido 24 armas de fogo, 26 armas brancas, 26 simulacros e realizado a prisão de mais de 115 indivíduos só esse ano, nós percebemos que, ainda assim, esse era um tipo de crime de grande ocorrência na capital. Por isso, lançamos a operação Septem”, explica a porta-voz da PM, major Flavia Barreto.

Durante a operação, os agentes de segurança utilizam um serviço de inteligência para fazer o monitoramento das ocorrências. A partir dos locais e horários de mais incidência do crime, policiais fardados realizam abordagens em alguns pontos de ônibus de Salvador e Região Metropolitana (RMS). “Esses pontos não são fixos. Nós alternamos de acordo com a mudança dos locais de crime”, garante a major.

As ações são coordenadas pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE) e tem a participação de outras unidades de segurança, como o Esquadrão Águia, Batalhão de Choque, Esquadrão de Polícia Montada, dentre outros. Para que a polícia possa realizar o trabalho de forma mais efetiva, Flavia Barreto pede a colaboração da população, que deve denunciar e registrar o Boletim de Ocorrência quando for vítima desse crime.

“Nós trabalhamos com dados. Por isso, precisamos que as pessoas que passam por esse tipo de crime façam o registro na delegacia para que nós possamos modificar nossos pontos de abordagem e atuação. Sempre que tivemos ciência dos pontos onde estão acontecendo os crimes, vamos deslocar nosso efetivo”, aponta.

Cresceu o número de pessoas presas por roubo a ônibus em Salvador

Além da queda no número de roubos, houve também aumento na quantidade de pessoas presas por roubo de coletivo. Segundo a PM, entre 13 de maio e 9 de junho, apenas cinco pessoas foram presas. Já durante a operação Septem, são 15 o número de pessoas detidas.

No entanto, de acordo com a major Flavia, alguns indivíduos são soltos logo em seguida pela justiça, o que é um problema, já que eles podem voltar a cometer esse tipo de crime. “Nosso papel se encerra quando a gente os apresenta na delegacia, para a autoridade judiciária competente. Mas nós temos o conhecimento de que, logo depois de serem presos, alguns são soltos, às vezes por serem menor de idade. E aí eles voltam a cometer o crime”, lamenta.

Flavia considera que a operação tem sido um sucesso e, por isso, a polícia vai manter as ações até que haja uma redução mais efetiva na quantidade de roubos. “Nós trabalhamos com o nosso serviço de inteligência monitorando não só os crimes aos ônibus, mas todos os outros. E vamos sempre lançar operações para intensificar o policiamento nos crimes que estão com maior incidência. No caso dos ônibus, já temos uma redução de 11% de roubos dsde o lançamento da operação, em apenas um mês. Nós percebemos que já está dando resultado e vamos continuar até que esse crime chegue próximo a zerar, o que é o nosso objetivo”, diz.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.