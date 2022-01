Rovaris vê 'bom resultado' por desfalques, mas pondera: 'Podíamos ter vencido'

O Bahia teve que superar vários problemas para a estreia no Campeonato Baiano, contra o Bahia de Feira. O pior deles foi um surto de covid-19 que afetou o elenco e rendeu 13 desfalques. Em meio a tantas ausências, apenas 17 jogadores estiveram à disposição. No fim, os times saíram da Arena Cajueiro com o empate em 2x2, neste sábado (15).

Responsável por comandar o grupo à beira do campo - já que o técnico da equipe sub-23, o português Bruno Lopes, também testou positivo para a doença -, o auxiliar Vinícius Rovaris falou sobre as dificuldades enfrentadas, e disse que o empate pode até ser considerado favorável. Mas reforçou que, para ele, o Bahia poderia ter saído de campo com os três pontos.

"A gente tem que lembrar que enfrentou uma equipe cuja base foi vice-campeã no ano passado. Isso já traz um nível de dificuldade muito grande. Além disso, a gente teve vários jogadores estreando, jogadores em posições improvisadas", afirmou.

"[Ser um bom resultado] depende da maneira como a gente olha o jogo. Se olhar pelos desfalques, pelos jogadores que sentiram cãibras e precisaram ser substituídos, pode-se considerar um bom resultado. Mas penso que, sempre que o Bahia entra em campo, é buscando o triunfo. A gente teve oportunidade para isso. Tivemos situações para sair do jogo com três pontos e, diante disso, acho que a gente podia ter vencido o jogo", completou.

Por causa do grande número de desfalques, aliás, Raí Nascimento e Patrick de Lucca foram chamados. Os dois fazem parte do grupo principal, que se reapresentou na semana passada e, inicialmente, não participariam da partida. Mas estiveram à disposição e entraram em campo aos dez minutos da segunda etapa. Raí, aliás, anotou o gol que garantiu o empate.

Vinícius valorizou a presença dos dois jogadores, e elogiou as atuações de ambos. "Raí e Patrick são jogadores que são importantes no elenco de Guto Ferreira, no time principal. São jogadores que têm importância muito grande. Eles desceram extremamente motivados, deram tudo o que podiam dar. Fizeram uma ótima partida. Com certeza, foram de fundamental importância para a gente".

Além de contar com a dupla, o time também teve alguns jogadores improvisados em outras posições. A situação foi destacada pelo auxiliar, que elogiou a dedicação dos atletas.

"Os desfalques acabam ocasionando o desentrosamento. Não era a equipe que vinha treinando junta, desceram alguns jogadores, outros que se apresentaram um pouquinho mais tarde... Tudo isso causou esse desentrosamento. Mas eles conseguiram, de maneira geral, com compromisso tático muito grande, resolver os problemas do jogo", comentou.

"As improvisações são situações que foram necessárias. Diante disso, os jogadores buscaram fazer, buscaram executar. A gente tem jogadores extremamente novos, que estrearam pelo Bahia nesse jogo. Buscaram executar de uma maneira muito positiva e, dentro disso, a gente conseguiu sustentar e fazer um bom jogo".

"A gente teve a estreia de Thiago na lateral-esquerda, um jogador de 18 anos. Guilherme, que é zagueiro com predominância do pé direito, jogando no lado esquerdo. Miqueias, um segundo volante, também tendo que ser recuado para a defesa. [Na lateral-direita] Luiz Felipe, que jogou muito tempo de meia e vem se adaptando a essa posição. Diante de todo esse cenário, acho que esse jogo não é parâmetro no sentido de uma defesa menos sólida, ou qualquer coisa do tipo", finalizou Vinícius.

O Bahia volta a entrar em campo na próxima semana. O Esquadrão enfrenta o Unirb na quarta-feira (19), às 19h15, na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Baianão.

Confira outros trechos da entrevista de Vinícius Rovaris:

Rendimento do time

A equipe se comportou taticamente muito bem, teve uma entrega muito grande dos atletas. A gente teve a oportunidade de fazer o terceiro gol. Quando a gente sofre o segundo gol, ao meu ver, era um momento onde a gente estava bem na partida, tinha criado situação. Uma jogada antes, a gente tem uma finalização de fora da área. Dentro disso, os jogadores buscaram fazer, buscaram cumprir. E cumpriram da melhor maneira possível.

Triunfo escapou?

A gente teve oportunidade de sair daqui com o triunfo. Os atletas se empenharam, buscaram fazer. A torcida empurrou. Com certeza, fica um gostinho de que podia ter um resultado melhor. Apesar que, com todas as ausências por conta da covid-19, da pré-temporada, o resultado não foi dos piores.

Apoio da torcida

É importante falar da torcida, que veio, que apoiou, que cantou o tempo inteiro. A gente sofre um gol em determinado momento, a torcida canta mais alto, realmente empurra a equipe. E, com certeza, foi fundamental para a gente conseguir sustentar esse jogo.