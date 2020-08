Rua Cônego Pereira é requalificada e alagamentos na Sete Portas devem desaparecer

Quem transitar pela Rua Cônego Pereira vai encontrar uma via nova a partir desta sexta-feira (21). Ela passou por intervenções na infraestrutura e urbanismo, no trecho entre o Largo dos Dois Leões e o Aquidabã. A prefeitura fez a substituição de pavimentação, passeios, ciclovias, micro e macrodrenagem, instalação de equipamentos urbanos, iluminação pública e paisagismo.

O prefeito ACM Neto fez a inauguração na manhã de hoje e disse que a obra é muito importante para a região. "De tudo, talvez, o mais importante: o trabalho que foi feito de macro e microdrenagem, que de uma vez por todas trouxe a solução tão esperada para o problema dos alagamentos", disse. "A nova Cônego Pereira já enfrentou chuvas fortes esse ano e já passou no teste. Antes da conclusão completa dessa obra já caiu aqui chuva forte e diferente do passado não tivemos os alagamentos que tantos transtornos traziam", destacou, afirmando que isso afetava toda a cidade, pela proximidade com vias importantes como a Via Expressa, Bonocô e ruas do Centro. "É uma rua integradora".

A requalificação pretende beneficiar pedestres e ciclistas, comerciantes, motoristas e usuários do transporte público. O investimento foi todo municipal e o valor da obra foi de R$ 19,7 milhões. A coordenação ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop). Já o projeto urbanístico foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

O aposentado Isaías Novaes tem 71 anos, sendo 40 deles morando no bairro da Sete Portas. Ele contou que as lembranças não são tão boas. "Sempre que chove forte tudo alaga, as crianças não tem local para brincar e tem também a questão da falta de segurança. Hoje meu neto veio andar de bicicleta com os amigos dele. Eu vim olhar como ficou. Ficou muito bonito tudo o que eles fizeram, mas só quando chover forte para a gente ver se teve resultado", contou.

Ao todo, foram revitalizados 3 km na Rua Cônego Pereira. As intervenções de micro e macrodrenagem foram realizadas em 700m de canal, parte dele coberto. A expectativa da prefeitura é de que isso resolva os constantes alagamentos na localidade no período chuvoso. Os passeios também foram alargados, ganhando concreto e piso intertravado, além de meio-fio em granito.

Segundo o Município, todas as mudanças estão dentro dos padrões modernos de acessibilidade. Uma ciclovia também foi implantada ligando o Largo Dois Leões ao Mercado Sete Portas.

Além disso, foi instalada uma nova pavimentação asfáltica e a iluminação em luz amarela foi substituída por LED, com 189 luminárias. O canteiro central deixou de ser ocupado irregularmente por veículos e deu lugar a um projeto de paisagismo, com o plantio de árvores em toda a extensão. A Praça ao lado do Largo Dois Leões também foi requalificada e ganhou mobiliários urbanos.

A prefeitura ampliou os pontos de ônibus. Agora, eles passaram a contar com baias. Antes, os coletivos paravam na própria pista de rolagem para embarque e desembarque dos passageiros, causando engarrafamentos e lentidão no trânsito. A expectativa é que mudança ajude a resolver esse problema.