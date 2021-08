Rua Morro do Escravo Miguel, em Ondina, fica sem energia por mais de 12h

Os moradores da Rua Morro do Escravo Miguel, no bairro de Ondina, em Salvador, estão sem energia há mais de 12 horas. A interrupção no fornecimento começou na noite dessa sexta-feira (6), por volta de 22h30. Uma hora depois, a eletricidade retornou mais fraca e oscilando, caindo novamente em seguida.

Os moradores entraram em contato com a Coelba, mas somente no final da manhã deste sábado (7) uma equipe chegou ao local e, até às 13h, não tinha retornado a energia.

Os moradores relatam prejuízos com alimentos e temem que os eletrodomésticos tenham sido danificados. Ainda de acordo com os moradores, o problema é recorrente. "Toda semana tem queda de energia no local e a Coelba não apresenta nenhuma solução ou justificativa", comentou um morador.

A reportagem tentou contato com a Coelba para pedir um posicionamento sobre a situação, mas ainda não houve retorno.