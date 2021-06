Ruan Levine rescinde com Vitória e jogará Série C pelo Jacuipense

Ruan Levine é um dos reforços do Jacuipense para a disputa da Série C 2021. Revelado pelo Vitória, o atacante rescindiu com o rubro-negro e assinou com o Leão do Sisal. O nome do jogador já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nome de Ruan Levine já foi publicado no BID

(Foto: Reprodução)

Inicialmente, Ruan Levine seria emprestado para o time de Riachão do Jacuípe, mas foi contratado em definitivo após um acordo. Ele estava fora dos planos do Vitória para a Série B.

Formado nas categorias de base do rubro-negro, o atacante foi integrado ao elenco profissional em 2019. Naquela temporada, vinha disputando a Segunda Divisão, mas sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia.

Em 2020, Ruan teve uma lesão muscular na coxa. O jogador chegou a jogar no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, mas foi emprestado para o Jacuipense. No Leão do Sisal, disputou cinco jogos pela Série C.

O atacante retornou ao Vitória para a atual temporada, mas não foi muito aproveitado. Fez apenas quatro partidas, todos como reserva, e não marcou gol.

Além de Ruan Levine, o Leão do Sisal acertou a contratação de Bambam. O atacante estava no Água Santa e disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Ele também acumula passagem pelo Juventude, Brusque e São Bento. O novo reforço também teve o nome publicado no BID.

Regularizados, Ruan Levine e Bambam podem estrear com a camisa do Jacuipense já neste sábado (12), às 19h, contra o Paysandu, em Pituaçu, pela 3ª rodada da Série C.