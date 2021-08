Rui Costa anuncia convocação de novos professores aprovados em concurso

O governador Rui Costa anunciou a convocação de mais 443 professores da educação básica. O anúncio foi feito no Papo Correria, programa apresentado pelo gestor nas redes sociais, onde ele também anunciou um novo edital de convocação do programa Partiu Estágio. Serão 2.653 vagas para estudantes de 47 cursos, distribuídas por 60 municípios do estado.

Os professores convocados foram aprovados no Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) de 2019. “Na semana passada, convocamos mil professores da Educação Básica e agora estamos chamando mais 443 aprovados”, destacou. “Com essa publicação, portanto, chegaremos a 1.591 professores da educação básica convocados pela secretaria de administração."

Ele ainda acrescentou que foram também convocados 63 professores indígenas e 214 professores da educação profissional. Mais informações serão publicadas na quinta (19) no site da Secretaria de Educação.

Sobre as vagas de estágio, ele destacou que na semana passada foram divulgados editais de convocação para 3.614 vagas de estágio para a área da educação, 1.903 vagas do primeiro emprego para egressos de cursos técnicos e 3.393 para estágio técnico de nível médio. “São vagas de estágio para qualquer aluno da rede privada ou pública”, comentou. “Com essas essas vagas de hoje do Partiu Estágio nós somamos um total de 11.563 oportunidades de trabalho para a juventude. As inscrições poderão ser feitas através do site da Secretaria de Administração.

Doses atrasadas

Na live, apresentada direto de Barreiras, no oeste do estado, Rui reforçou a decisão de mover uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para cobrar do Ministério da Saúde o repasse de mais vacinas contra a covid-19. Segundo o governador, a Bahia recebeu 900 mil doses a menos e, por isso, deverá entrar com um processo nesta quinta-feira.

“Amanhã o Estado da Bahia deve ingressar no STF com uma ação contra o Ministério da Saúde para que recebamos as 900 mil doses de vacina que temos direito. Nós entendemos que a quantidade de vacinas deve ser proporcional à nossa população” disse o gestor.

Mesmo com doses a menos, a Bahia registrou uma queda no número de casos de covid-19, comemorou o governador. Segundo ele, os casos ativos hoje são de 3.654. A taxa de ocupação de leitos e o número de internados também está em queda, são 465 pessoas internadas na UTI e uma taxa de ocupação média de 37% na Bahia.

Apesar dos resultados positivos, Rui não deixou de pontuar as ausências nos postos de vacinação e comentou que mais de 300 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose no estado e pediu que a população retorne aos postos para concluir o ciclo vacinal.

“Nós ficamos apreensivos, estávamos a 4 ou 5 dias com os números instáveis, não caiam, mas voltaram a cair”, celebrou.