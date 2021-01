Rui critica Governo Federal por fechamento da Ford e anuncia buscas por nova empresa

O governador Rui Costa divulgou vídeo, na noite desta segunda, 11, onde comenta o fechamento das fábricas da Ford no Brasil, incluindo em Camaçari, e critica o Governo Federal, pelo que chama de falta de competência e de planejamento. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, Rui diz que “infelizmente, enquanto alguns, dia após dia, só faz(sic) politicagem, e o nosso país vai perdendo várias e várias empresas. Semana após semana, são indústrias fechando e não tem planejamento macroeconômico, não se faz reforma tributária, não se apresenta um ambiente de segurança institucional para que os investidores possam acreditar no Brasil.”

O governador ressaltou a criação de um grupo de trabalho, que já havia sido anunciado horas antes, formado para viabilizar uma nova empresa no lugar da Ford. Mais cedo, a Secretaria de Comunicação anunciou que o governador já teria procurado a Embaixada Chinesa para sondar possíveis investidores com interesse em assumir a fábrica de Camaçari.

“Hoje mesmo já entrei em contato com a embaixada de outros países para efetivar o convite para que outros fabricantes, outras empresas possam visitar o nosso parque industrial e nossa infraestrutura. Já nesta terça, 12, temos uma reunião com um grupo de trabalho, incluindo a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) para poder captar essa eventual empresa, e, no menor tempo possível, preencher esse vazio deixado pela Ford e recuperar os empregos” disse.