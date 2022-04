Rui detalha como será São João na Bahia e abre edital para investir em festas

Pode separar o cartão de vacinação, a blusinha quadriculada e a disposição, porque o São João vai voltar esse ano. Após dois anos sem festa, o governador Rui Costa já confirmou a realização do evento. Em suas redes sociais, ele deu mais detalhes de como serão os festejos.

As festas juninas vão acontecer entre os dias 16 e 26 de junho e, a partir do dia 30, já começam os preparativos para o 2 de Julho. Para que as cidades não fiquem sem realizar os festejos, o governador anunciou que vai abrir um edital para injetar recursos financeiros e viabilizar eventos por todo o estado.



Segundo Rui Costa, as inscrições para o edital de apoio aos municípios da Bahia para a realização de festejos juninos já estão abertas. O objetivo é fortalecer os eventos em diversos pontos do estado e fazer com que o turismo e a economia fiquem aquecidos no mês de junho.

"Depois de 2 anos sem festas juninas, estamos disponibilizando recursos para a realização de eventos em todo o estado. Vamos movimentar a economia e a geração de renda nos municípios, além de acabar com a saudade dessa tradição", escreveu Rui em suas redes sociais.

O Edital de Seleção Pública para a Celebração de Convênios de Cooperação Técnica e Financeira para a Viabilização do São João da Bahia e demais Festas Juninas foi lançado por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa).

As prefeituras interessadas no apoio financeiro terão até o dia 3 de maio para levar a documentação de forma presencial na sede da Bahiatursa. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 18h, no Protocolo Central, na 3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV, térreo, Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Todos os detalhes sobre o assunto podem ser conferidos no Diário Oficial do Estado publicado nesta quarta-feira (20). O edital engloba eventos realizados entre os dias 1º de junho a 2 de julho de 2022.

Após a inscrição, uma Comissão de Avaliação, composta de servidores especialmente designados, escolherá até 145 projetos que receberão o auxílio financeiro. Os critérios para definir quem será contemplado serão justificativa turística, presença de manifestações culturais tradicionais das festas juninas e estrutura receptiva do município.

Além disso, serão observados outros pontos, como inovação da oferta de atrativos e serviços turísticos no município ou território; geração de fluxo turístico; integração da economia local ou territorial com a atividade turística e preservação da identidade cultural e natural local como atrativo turístico.



Festa em Salvador

Em Salvador, o São João acontece de 23 de junho a 2 de julho, em Paripe, no Pelourinho e no Parque de Exposições, que pela primeira vez realiza esse tipo de evento.

Algumas das atrações já foram confirmadas, como a ex-BBB e cantora Juliette, Wesley Safadão, Solange Almeida, Elba Ramalho, Estakazero, Targino Gondim, Adelmario Coelho, Flavio José, Geraldo Azevedo e João Gomes. Esses nomes estarão presentes na festa promovida pelo Governo do Estado.

Os festejos começam com o tradicional campeonato de quadrilhas em Periperi, de 16 a 19 de junho. No dia 23, a programação musical será aberta nos três locais: Paripe, Pelourinho e Parque de Exposições. No palco do subúrbio, a festa acontece em dois dias, finalizando no dia 24; já no Centro Histórico e no Parque de Exposições, a animação segue até o dia 26 de junho.

Para festejar a Independência da Bahia, uma comemoração será realizada de 30 de junho a 2 de julho, no Parque de Exposições.