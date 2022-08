Rui é alvo de repúdio nas redes por postagem feita logo após assassinato de adolescente

O governador Rui Costa (PT) virou alvo de uma enxurrada de críticas nas redes sociais pela postura adotada diante da morte da estudante Cristal Pacheco, vítima de latrocínio em pleno Campo Grande. As reações tiveram origem em uma postagem publicada em sua conta no Twitter poucas horas após o crime. "Ainda não conheço um jeito melhor de dar bom dia para vocês que não seja junto com novos anúncios e investimentos para nossa Bahia e nossa gente. E hoje tenho um bom dia especial para Alagoinhas. Haja correria para tanta novidade, viu? Vamos juntos?", postou Rui, às 11h44 de anteontem. Por volta das 7h, a adolescente havia sido assassinada perto do Comando Geral da PM, ao lado da mãe e da irmã.

Dose de simancol

De imediato, o perfil do governador começou a receber uma enxurrada de manifestações de repúdio, todas feitas em tom duro. "Seu bom dia hoje (terça-feira) foi o assassinato de uma menina no Campo Grande. Triste, mas para o governo estadual está tudo uma maravilha na Bahia", disparou um seguidor.

De olhos bem fechados

Rapidamente, dezenas de usuários do Twitter engrossaram o coro contra o petista. "Bom dia? Você viu o noticiário? Tenha empatia, rapas. E se fosse sua filha? Tem que ser muito canalha mesmo pra ignorar uma tragédia dessa", reagiu outro internauta. A imensa maioria das críticas condenava a postagem de propaganda do governo em meio à comoção gerada pela morte, o silêncio de Rui sobre a morte, tido como gesto de insensibilidade, o avanço da violência em Salvador e a dedicação que ele vem dando à disputa eleitoral, em detrimento da gestão, sobretudo, na área de segurança pública.

Lei do retorno

Prestes concluir nova sondagem sobre a sucessão estadual, o instituto Atlasintel foi condenado ontem pelo TRE a pagar multa de R$ 53,2 mil por irregularidades na enquete divulgada como pesquisa em 17 de julho pelo jornal A Tarde. Entre as quais, falta de informações sobre os municípios abrangidos no levantamento. Na decisão, antecipada em edição online da Satélite, a desembargadora Zandra Anunciação Alvarez Parada manteve suspensa a enquete do instituto, classificado como controverso no ranking do portal Uol por baixa confiabilidade na coleta de dados através de formulários na internet.

Sorte de Zé

Cardeais da oposição apostam que o ex-prefeito de Feira José Ronaldo será anunciado vice, hoje ou amanhã, em chapa puro-sangue da União Brasil liderada por ACM Neto. Mas aliados próximos a Neto garantem que a escolha passa por arranjos partidários e que tudo pode acontecer, inclusive, a vaga cair no colo de quem jamais sonhou com ela.

Fim de papo

A Corte Especial do STJ acatou ontem, por unanimidade, o argumento apresentado pela ViaBahia para a suspensão de penas aplicadas à concessionária pela ANTT por obras não executadas nas BRs-116 e 324, encerrando um duelo judicial travado desde março. Em suma, que as melhorias dependem do cumprimento do reequilíbrio financeiro do contrato. Portanto, alegou a empresa, não cabem sanções antes disso. Deu certo.