Rui e Wagner decidem apertar Marcelo Nilo, com ameaça de corte de cargos

A articulação política do Palácio de Ondina decidiu vai em breve um emparedar o deputado federal Marcelo Nilo (PSB), que recentemente renovou as ameaças de migrar para oposição na disputa deste ano. Embora considerem a movimentação de Nilo nada mais do que blefe, tanto o governador Rui Costa quanto senador Jaques Wagner, pré-candidato do PT, confidenciaram a aliados próximos que estão cansados da tática de Nilo e deixarão a ele duas alternativas: ou fica e para de fazer espuma ou vai de vez para o outro lado, mas sem os cargos que ocupa no governo.

Carvão molhado

Na cota de Marcelo Nilo, entre outros, estão dezenas de cargos de confiança na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), cujo chefe da pasta, Nestor Duarte, chegou ao posto por indicação do parlamentar, que detém ainda ao menos uma importante diretoria na Embasa. “Nilo precisa entender que não tem a força que tinha quando comandou a Assembleia. O balão dele hoje está com muito menos gás”, ironizou um influente articulador do governo.

Pescaria com tarrafa

O diretório do PDT da Bahia inicia este mês uma série de encontros para traçar estratégias visando as eleições deste ano e lançar pré-candidaturas a deputado em pelo menos 50 cidades de médio e pequeno portes. Os eventos estão previstos para começar no final de janeiro e devem se estender ao longo do mês seguinte. Os primeiras municípios no mapa do partido são Ribeira do Pombal, Araci, Euclides da Cunha, Camacan, Barra do Rocha, Cipó e Santo Antônio de Jesus. Os encontros vão se estender até o início de junho, sob comando do presidente estadual do PDT, o deputado federal Félix Mendonça Júnior.

Primeira vez

Para o encontro de Ribeira do Pombal, que deve ocorrer em 12 de fevereiro, o presidente nacional do DEM, ACM Neto, pré-candidato ao governo, é presença já confirmada. Isso porque, na ocasião, será lançada a pré-candidatura a deputada federal de Nay Grilo (PDT), esposa do ex-prefeito da cidade Zé Grilo e aliada do ex-prefeito de Salvador. Caso Neto mantenha o evento na agenda, será o primeira reunião público de Neto com a cúpula pedetista desde que a sigla deixou a base do governo Rui Costa.

Prova dos nove

Embora adote distanciamento do presidente Jair Bolsonaro desde que ele entrou no PL, o deputado federal José Rocha manteve o controle da Superintendência do Ministério da Agricultura na Bahia. No apagar das luzes de 2021, o governo Bolsonaro nomeou a advogada Suelene Santos da Silva, aliada de primeira hora de Rocha e sua ex-secretária parlamentar, para comandar o órgão. Ela substitui Benedito Braga, ex-chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Turismo. Também afilhado de Rocha, Braga vinha sofrendo um processo de fritura interna desde que assumiu o cargo.

Casa nova

Membro da tropa bolsonarista na Bahia, o deputado estadual Capitão Alden (PSL) caminha a passos largos para se filar ao Pros. Apesar do assédio do PSC, preferiu a primeira opção.