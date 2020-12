Rui entrega 60 viaturas novas para a polícia: 'Melhores condições'

Sessenta novas viaturas foram entregues pelo governo do estado nesta quinta-feira (3), com ato no estacionamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Ao todo, 284 novas viaturas foram compradas, em nvestimento de R$ 14,5 milhões, e essa foi a primeira etapa das entregas para unidades operacionais e especializadas.

O governador Rui Costa, presente no ato, afirmou que a Bahia está atenta para impedir ação de criminosos. "A entrega faz parte do nosso trabalho, do nosso plano. que tem como meta dar mais condições para os profissionais responsáveis pela segurança no nosso estado. que desempenham um trabalho tão essencial para nós", afirmou. "Além das melhores condições de trabalho, estamos também agindo para que, em Salvador e no interior da Bahia, confrontos de organizações criminosas sejam impedidas e esses criminosos sejam presos. Acontecerá obviamente sem anúncio prévio, mas vai acontecer", garantiu.

Rui falou também da megaoperação policial que acontece agora no Nordeste de Amaralina "Nós também vamos trabalhar em pontos críticos com ações urbanísticas como ampliação de ruas que facilitem a entrada da polícia em locais que viraram centros de comandos dos criminosos. Então, nossa intenção é alterar a estrutura e fazer com as ruas favoreçam a entrada dos policiais e dificultem as ações dos criminosos", explicou.

As viaturas vão substituir as antigas, reforçando a segurança em Salvador, Região Metropolitana e no interior. Serão 20 veículos para Salvador, três para Feira de Santana, duas para Jequié e uma para cada um dos municípios a seguir: Abaré, Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Brumado, Canavieiras, Curaçá, Eunápolis, Glória, Guanambi, Iguaí, Ilhéus, Ipecaetá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, Macururé, Morpará, Paulo Afonso, Rafael Jambeiro, Remanso, Santa Maria da Vitória, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Serra do Ramalho, Teixeira de Freitas, Valença, Vitória da Conquista e Xique-Xique.