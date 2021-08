Rui evita criticar evento-teste, mas diz que 'não é hora de retomar festas'

O governador Rui Costa (PT) afirmou nesta terça-feira (24) que não é hora de retomar as festas e aglomerações, mesmo com os números de casos da covid-19 em queda na Bahia. Ele fez o comentário ao falar do evento-teste que vai acontecer essa semana em Salvador, embora tenha evitado criticar diretamente, afirmando que cabe a cada município analisar seus dados.

"O evento-teste está sendo realizado pelo município de Salvador, poderá ser realizado por outro município, não tem participação direta do Estado e não quero comentar ou avaliar, isso cabe a cada município", iniciou Rui. Em seguida, o governador destacou que acha importante mandar uma mensagem em uníssono à população para evitar uma retomada antes do devido.

"Acho que a gente tem que ter uma mensagem clara à população que não é hora de retomar festas. O Brasil só tem, me parece, em torno de 27% da população com a segunda dose. Israel tem mais de 80% com segunda dose e está enfrentando explosão de casos de covid em função da nova variante. França, com mais de 50%, está enfrentando explosão de covid. EUA também. Rio e Brasília também. Acho que é hora de dar mensagem clara, acho prematuro falar de festas, aglomerações e criar qualquer sinal trocado, por mais que nossos números estejam caindo. É preciso que as pessoas tenham consciência", afirmou o governador.

Rui comentou o assunto na manhã de hoje, durante a solenidade de formatura dos alunos do Curso Especial de Formação de Sargentos da Polícia Militar. A cerimônia aconteceu na Vila Militar, nos Dendezeiros. O governador também aproveitou o momento para entregar à PM 26 bases móveis e assinar ordem de serviço para ampliação e modernização do colégio da Polícia Militar.

Evento-teste em Salvador

A Prefeitura de Salvador divulgou ontem as quatro atrações do evento-teste que será realizado na sexta-feira (27), no estacionamento do Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, para um público de 500 convidados. Além dos shows dos cantores Gerônimo e Márcia Castro, como anunciado mais cedo, também terá apresentações do Afoxé Darajpu de Odé e de Telefunksoul. A festa começará às 18h, de acordo com o prefeito, Bruno Reis (DEM).

O evento terá cerca de 3h de duração e cinco acessos diferentes, para evitar aglomeração. As 500 pessoas serão distribuídas em 125 lounges de quatro pessoas. Cada espaço será dividido por disciplinadores, para evitar que os convidados circulem.

É a partir desse evento-teste que a prefeitura vai estabelecer os protocolos sanitários para a realização de shows e festas na cidade. Até o momento, tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura, só estão autorizados eventos sociais até 500 pessoas, como formaturas.