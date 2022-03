Rui nega que Leão tenha pedido para ele renunciar ao cargo de governador

O governador Rui Costa (PT) negou que o vice-governador João Leão (PP) tenha pedido para ele deixar o cargo. A relação tem sido alvo de especulações após o senador Jaques Wagner (PT) ter anunciado que Rui permaneceria até o fim do mandato, sem comunicar a Leão antes.

"Essa hipótese não existe até porque soaria estranho para alguém que considero amigo pedir a cabeça do seu amigo para continuar sendo amigo. Ele nunca me pediu isso, e seria muito estranho se ele me pedisse isso. Cada um tem uma função, a minha é o cargo de governador e ele, de vice', disse o governador, nesta segunda-feira (14), durante a inauguração do Centro de Hemorragia Digestiva (CHD) no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

Rui voltou a dizer que não vai comentar sobre os bastidores da política local até o anúncio oficial da chapa. "Os comentários sobre política e composição, eu me reservo ao direito de fazer quando nós anunciarmos a chapa completa", disse.

Ele também criticou a cobertura da imprensa local sobre as articulações. "Os blogs ficaram muito criativos, criam realidades virtuais todos os dias e conseguem enganar muitas pessoas", finalizou.