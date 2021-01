Rui trabalha para evitar bate-chapa na disputa pela Assembleia Legislativa

O governador Rui Costa (PT) trabalha intensamente para evitar um bate-chapa na disputa pelo comando da Assembleia Legislativa, marcada para o início de fevereiro. Nos últimos dias, conversou com cardeais do PSD e do PP para negociar o armistício entre as duas legendas e tentar encontrar consenso entre o pessedista Adolfo Menezes ou o pepista Niltinho em torno da eventual candidatura única da base aliada. De acordo com cardeais governistas, a articulação de Rui esbarra na recusa dos dois partidos em abrir mão de seus candidatos, deixando o caminho livre para que Niltinho ou Menezes assuma a presidência da Casa sem qualquer dificuldade. A avaliação no núcleo-duro do Palácio de Ondina é que qualquer erro no processo de pacificação pode colocar um dos dois maiores partidos alinhados ao PT no colo da oposição.

Fator P

O temor maior, afirmam quadros do conselho político do governo, é com o PP, cujo diálogo com o DEM é hoje é bem mais livre que o do PSD.

Batata no forno

Presa no último cerco da Operação Faroeste, deflagrado em 17 de dezembro, a desembargadora Ilona Márcia Reis propôs formalmente acordo de delação premiada ao Ministério Público Federal (MPF) em Brasília. O interesse da magistrada em colaborar com a s investigações sobre o esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) foi revelada pela Satélite na edição de terça-feira passada. Segundo fontes da Faroeste, o MPF já escalou um time de procuradores da República para negociar os primeiros pontos do acordo, incluindo a tomada de depoimentos preparatórios.

Fenda no espaço

O afastamento da ex-chefe do Ministério Público do Estado Ediene Lousado, também alvo das últimas fases da Faroeste, criou um problema sem precedentes para o Conselho Nacional do MP. Explique-se: Ediene foi eleita pelo colégio de procuradores-gerais de Justiça, com 22 dos 26 votos, para uma vaga no CNMP. Faltava o aval do Senado. Com o afastamento, contudo, o conselho não sabe se convoca nova eleição entre os candidatos remanescentes ou se indica o segundo colocado, o procurador Paulo Alexandre Rodrigues Siqueira, do Tocantins, que só teve dois votos.

Santo papo!

O prefeito Bruno Reis (DEM) terá, desde que assumiu o cargo, seu primeiro encontro com o arcebispo de Salvador, dom Sérgio da Rocha. Hoje, às 8h, ambos se reúnem na casa do cardeal para discutir o formato da Festa do Bonfim. A tendência é que haja um cortejo solitário da imagem, saindo do Campo Grande em direção ao Bonfim, sem carreata. A Colina Sagrada deve ser fechada para evitar aglomerações. Os detalhes serão anunciados após a reunião.

Cor do dinheiro

Startup pioneira em serviços financeiros no Brasil, o Nubank acelerou o passo para criar um hub em Salvador, como parte dos investimentos em diversidade decorrentes das declarações da cofundadora do banco digital, Cristina Junqueira, ao Roda-Vida em 19 de outubro, cujo teor foi considerado racista.

Pílula

Troca anunciada Conforme antecipado pela coluna no último dia 8, o coronel Paulo Coutinho foi nomeado ontem novo comandante-geral da PM, em substituição a Anselmo Brandão.