Rum Alagbê faz Live, lança clipe e recebe Mestre Gamo da Paz

Gravação do clipe do Rum Alagbê antes da pandemia (Foto: José Maurício Bittencourt /divulgação)

Com a participação do mestre Gamo da Paz, o Rum Alagbê, projeto social de música desenvolvido pelo Terreiro do Gantois, promove neste sábado (17) uma live especial que vai unir música, troca de ideias e lançamento de videoclipe inédito. A apresentação será transmitida ao vivo pelo YouTube, a partir das 10h.

Jovens de 15 a 29 anos, monitores do projeto que desde janeiro vêm participando de atividades formativas em música e percussão, estarão reunidos com o coordenador Iuri Passos em uma mostra musical. Juntos, eles recebem Gamo da Paz, um dos grandes mestres da atualidade na função e na arte de tocar o Rum, tambor sagrado. Iniciado no candomblé por Mãe Menininha, Gamo participa da live diretamente dos Estados Unidos.

Na música, ele foi produtor do álbum Odun Orin, além de já ter contribuído em trabalhos de Gilberto Gil, Balé Folclórico da Bahia e Balé Folclórico do Brasil, entre outros. A live marca também o lançamento de um videoclipe inédito do Rum Alagbê. O vídeo conta com direção, edição e roteiro de Bruno Masi, da Rainha Filmes Digital, direção musical de Iuri Passos, e colaboração dos músicos Alexandre Lins, que assina a captação de áudio, mixagem e masterização, e Alex Mesquita, na guitarra.





Sylvia Patricia e Edu Casanova apresentam o projeto Dose Dupla

Os cantores Edu Casanova e Sylvia Patrícia (Foto: divulgação)





Dois artistas da cena pop e axé, os cantores e compositores Sylvia Patrícia e Edu Casanova, fazem no próximo domingo (18), a partir das 17h, a live show do projeto que fizeram em tempos de Pandemia: o Dose Dupla. A transmissão será pelo canal SylviaPatriciamusic no YouTube. O projeto foi criado para escrever novas canções e conteúdo de forma inusitada, cada artista em sua casa, trabalhando via internet e também gravaram neste formato. O resultado está em forma de EP em todas as plataformas digitais, e vem chamando a atenção da crítica e do público que já conheciam a obra deles. A dupla começou bem, pois tive uma de suas músicas gravadas por Nila Branco (cantora Goiâna que emplacou o hit Diversão na novela Desejo de Mulher, da TV Globo). Os dois irão apresentar as músicas do EP e sucessos de suas carreiras.





Durval Lélys lança primeira faixa do álbum Arraiá D’Ajuda Volume 2

Durval Lelys com trabalho novo (Foto Divulgação)

Depois do sucesso do Volume 1, lançado em 2020, o cantor, compositor Durval Lélys, nome do chamado primeiro escalão da cena axé, lança, amanhã, a primeira faixa do seu novo álbum, Arraiá D’Ajuda Volume 2. O projeto é dedicado inteiramente a traduzir para o mundo do forró alguns de seus grandes sucessos no Axé. “Este álbum é uma forma de mostrar a versatilidade das minhas músicas e, ao mesmo tempo, oferecer para o público mais uma forma de se divertir e se emocionar. A nossa mensagem de alegria vai bem em todos os ritmos”, afirma Durval Lélys.

O Volume 2 do álbum Arraiá D’Ajuda vem com clássicos que marcaram gerações como Qual é, Amor Tropical, Take it Easy, e os hits do Carnaval Quebra Aê e Dança da Manivela. Durval gravou em seu home estúdio, em parceria com o produtor Wagner Bobinho e músicos como Riquelme Batera e Walci do Acordeon. Volume 2 também contou com a presença de Ricardo Ferraro, parceiro e tecladista de Durval Lélys, e foi produzido seguindo todos os protocolos de distanciamento e saúde.

Homenagem ao Samba Junino

O Samba Junino será homenageado em live promovida pelo grupo Samba Fogueirão no seu canal do YouTube. Será neste sábado (17) , às 18h, quando é comemorado o Dia Municipal do Samba Junino, gênero musical que é reconhecido como patrimônio imaterial da Cidade desde o ano de 2018. Há 34 anos, o grupo Samba Fogueirão promove atividades que fortalecem manifestações culturais através da música, no comando de Jorge Fogueirão, um dos melhores puxadores de Samba Duro da Bahia.





TUM-TUM-TUM*

1 O Vivadança Festival Internacional apresenta sua 14ª edição entre os dias 29 de abril e 9 de maio. Totalmente online, o evento recebe espetáculos de diversas partes do mundo e apresenta um olhar especial sobre a videodança. A programação também destaca produções da dança contemporânea no continente africano, mostras virtuais de produção local e internacional, batalhas de breaks e MC’s, concurso de popping, ações formativas com oficinas e encontros para networking, além de lançar o podcast Bahia Mundo, com profissionais da dança que se estabeleceram em outros países. A programação completa está no site: www.festivalvivadanca.com.br. Um dos destaque do festival é o espetáculo Deus nos Acudi, protagonizado e coreografado por Pak Ndjamena, de Moçambique.

2 A cantora Márcia Short se apresentará em uma live intitulada O Amor e a Criação, em homenagem ao saudoso músico e compositor Saul Barbosa, com quem fez várias parcerias. Será no dia 21 , às 19h, com transmissão no canal da cantora no YouTube

3 A live Sextou reunirá, amanhã, a partir das 19h, Tonho Matéria, Marcionilio, Bia Maia e Mel Nascimento, com o intuito de arrecadar fundos para a campanha SOS Quilombo Rio dos Macacos. Transmitida pelo canal do Facebook do Debate Petroleiro e do Jornalistas Livres, o evento marca o lançamento do Sarau da Flor do Quilombo.