Rumo à Europa: Miller deixa o Vitória para jogar em clube português

De Salvador para a Europa. Miller vai passar a ter novo endereço nas próximas semanas. Após pouco mais de um mês na Toca do Leão, o meia de 29 anos recebeu proposta de um clube português e não defende mais o Vitória. Em processo de obtenção de passaporte, o jogador já não treinou no clube essa semana.

"Ele não veste mais a camisa do Vitória. Já informamos à diretoria e estou indo neste momento ao clube para fazer o distrato. Ele só vai comparecer ao clube para agradecer", afirmou o empresário do jogador, Aildo Pires, ao CORREIO, na manhã desta quarta-feira (25). A possibilidade de transferência foi divulgada inicialmente pelo site Bahia Notícias.

Executivo de futebol do Vitória, Rodrigo Pastana confirmou que conversaria com o empresário do jogador. "O Miller não pertence ao Vitória, está emprestado e não temos nenhuma informação sobre o futebol português. Agente dele ficou de vir ao clube hoje", afirmou o gestor rubro-negro.

Miller estava na Toca do Leão desde 11 de abril, quando se apresentou junto com Dionísio e Thiaguinho após a conquista da taça do Campeonato Baiano com o Atlético de Alagoinhas. Um dos destaques do Carcará no estadual, ele tem 100% dos direitos federativos pertencentes ao clube do interior e estava emprestado ao Vitória até o final da Série C do Brasileiro. O contrato previa liberação em caso de proposta.

"Emprestamos sem receber nada visando lá na frente. O empréstimo era até o final da Série C, porém, se houvesse clube interessado da Série B, A, ou de maior porte, ele seria liberado", afirmou o presidente do Atlético de Alagoinhas, Albino Leite. "O Vitória está ciente de tudo e acordo é pra ser cumprido. Eu disse que quando encontrasse um clube mais vantajoso, poderíamos fazer uma negociação. Estou torcendo para que as coisas funcionem bem, pra gente ter um fôlego de sobrevivência. Manter o clube não está fácil", completou.

De acordo com o dirigente do Carcará, o contrato de empréstimo de Miller ao Vitória também não prevê taxa de vitrine, praxe quando um jogador está emprestado e é vendido para outra equipe. "Não tem, mas claro que a gente vai dar alguma coisa para eles, porque é justo", prometeu.

Albino Leite não quis revelar o clube português que Miller irá defender. Aildo Pires também preferiu preservar o nome da agremiação, mas informou que a transferência será por empréstimo de seis meses a um ano. "Eu estou viajando para Portugal para fazer as tratativas financeiras. Miller iniciou o processo de documentação e acredito que ele já viaje comigo. Não posso revelar o clube que oficializou a intenção porque ainda não foi feito o contrato, eu não tenho autorização para divulgar", afirmou o empresário do jogador.

Miller entrou em campo nesta temporada 25 vezes e marcou seis gols. Com a camisa do Vitória foram apenas quatro jogos. O últimos deles, a derrota por 1x0 contra o Botafogo-PB, na 6ª rodada da Série C, no último dia 18, mudou o destino dele. "Nós recebemos um pessoal de Portugal. Ficamos 12 dias na Bahia com eles. Viram o jogo contra o Botafogo-PB, estavam no Barradão comigo e gostaram de Miller", contou Aildo Pires. Naquele confronto, Miller começou entre os titular e foi substituído no início da etapa final.