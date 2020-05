Rumo ao 18º casamento: Gretchen anuncia que está noiva de saxofonista

Quatro meses após o fim do seu 17º casamento, com o português Carlos Marques, Gretchen já engatou o próximo matrimônio. O eleito foi o saxofonista paraense Esdras de Souza, de 47 anos. O anuncio foi feito pela própria artista ao trocar de status em seu Facebook oficial nesta sexta-feira (29), dia em que ela completa 61 anos.

Gretchen está na França com as filhas caçulas, e Esdras em Natal, no Rio Grande do Norte, para onde ela retorna no próximo mês. Eles assumiram publicamente o relacionamento após o carnaval deste ano, cerca de três meses. Na oportunidade os pombinhos já estavam morando juntos na casa do músico.

Esdras e Gretchen se conheceram através de Fafá de Belém, no evento "Varanda da Fafá", no Círio de Nazaré. Após assistir a uma apresentação do músico, Gretchen o convidou para um projeto com ela, e os dois passaram a se apresentar juntos pelo país.