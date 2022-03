Rússia ameaça cortar gás da Europa se for proibida de vender petróleo

Agente de ataques á Ucrânia, a Rússia ameaçou fechar o o principal duto de gás do país até a Alemanha caso seja proibida de vender o petróleo produzido em seu território. A medida seria mais umas das sanções impostas pelo Ocidente como resposta à guerra.

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, afirmou que a rejeição do óleo russo pode levar a consequências catastróficas para o mercado global, podendo elevar o preço do barril a US$ 300.

Os Estados Unidos estão conversando com outros países para encontrar uma forma de proibir a compra de óleo russo. Na segunda-feira (7), a Alemanha e a Holanda rejeitaram a ideia.

Cerca de 40% do gás e cerca de 30% do petróleo consumidos na União Europeia são de origem russa, segundo a BBC.