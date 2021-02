Rússia anuncia registro de terceira vacina contra o novo coronavírus

O Ministério da Saúde da Rússia anunciou, neste sábado (20), que registrou uma nova vacina contra covid-19, a CoviVac. O imunizante é o terceiro desenvolvido no país, como ressaltou o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin.

"Quero começar com uma notícia muito boa. Verificamos hoje que a terceira vacina, a CoviVac, produzida pelo Centro Chumakov, foi registada", afirmou o chefe de governo russo durante reunião sobre o andamento do processo de vacinação no país.

Segundo Mishustin, ainda em março devem entrar em circulação as primeiras 120 mil doses da nova vacina. "Já produzimos mais de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V e cerca de 80 mil doses da EpiVacCorona e, em breve, avançaremos com a terceira linha de produção da CoviVac", completou.

Já a vice-primeira-ministra do país, Tatiana Golíkova, informou que a Rússia pretende produzir 88 milhões de doses de vacinas durante o primeiro semestre deste ano, sendo 83 milhões da Sputnik V. Além disso, ela afirmou que 45% das pessoas com mais de 60 anos no país foram vacinadas. Golíkova, contudo, considerou a porcentagem "insuficiente", tendo apelado às autoridades regionais para que intensifiquem esforços.