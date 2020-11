Rússia começa a vacinar militares contra a covid, e Rui Costa fala em esperança

A Rússia começou a vacinar seus militares contra o coronavírus, anunciou nesta sexta-feira (27) o ministro da Defesa local, Sergei Shoigu. O imunizante desenvolvido pelo país foi batizado de Sputnik V e, após ser divulgado pelo próprio governo russo que tem eficácia de até 95%, foi iniciada a aplicação do imunizante em 400 mil soldados.

A campanha de vacinação foi lançada por determinação do presidente Vladimir Putin, disse Shoigu, citado em comunicado do Exército russo.

A informação animou o governador da Bahia, Rui Costa, que falou em esperança de ter, em breve, a Sputnik V protegendo os baianos da covid-19.

“Notícias como essa nos enchem de esperança. Acredito na seriedade e comprometimento das equipes científicas que trabalham em todo o planeta. Com fé em Deus, venceremos a guerra contra o coronavírus!”, afirmou o líder estadual no Twitter.

Um acordo entre os governos baiano e russo prevê acesso preferencial ao imunizante e produção de 50 milhões de doses da Sputnik V.

Segundo o portal G1, no início de setembro, o próprio ministro disse que se vacinou com a vacina russa Sputnik V, preparada pelo centro de pesquisas Gamaleya de Moscou, em parceria com o Ministério da Defesa.

Atualmente em ensaios clínicos de fase 3, a vacina russa é 95% eficaz, de acordo com seus criadores.

A Rússia, quarto país em número de infecções, atrás de Estados Unidos, Índia e Brasil, registrou novo recorde de 27.543 casos de contágio detectados em 24 horas, além de 496 mortes.

O país acumula 2.215.533 casos de coronavírus desde o início da epidemia, com 38.558 óbitos.