Rússia sobe o tom e ameaça usar arsenal nuclear

Em toda guerra há tensão, ainda mais se um lado tive ro arsenal que a Rússia tem. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, resolveu estender a corda e anunciou na quarta-feira (21), mobilização militar parcial no país em virtude da guerra da Ucrânia. Em pronunciamento em rede nacional, o líder indicou que a medida envolve a movimentação de reservistas, e afirmou que a ação é "necessária", sendo a "única opção" no momento.

Além disso, Putin declarou apoio aos referendos convocados em regiões separatistas da Ucrânia, em um movimento semelhante ao ocorrido durante a anexação da Crimeia pela Rússia. Entre as regiões afetadas, o mandatário destacou Luhansk e Donetsk. O russo defendeu seguidas vezes o que chamou de "libertação" de territórios de "neonazistas".

O presidente sugeriu ainda o uso de armas nucleares em virtude do confronto, indicando que todas as opções disponíveis podem ser utilizadas. "Eu não estou blefando", afirmou. Segundo ele, o potencial nuclear do país deve ser lembrado por aqueles que fazem ameaças à Rússia e sua integridade territorial.

Líderes ocidentais disseram ontem que o anúncio da mobilização de reservistas é uma resposta da Rússia às recentes perdas no campo de batalha. Discursando na Assembleia-Geral da ONU, algumas horas após o pronunciamento de Putin, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que as ameaças mostraram o "desrespeito" de Moscou com o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP).



Um dia após Putin anunciar a convocação de 300 mil reservistas, os russos começaram a receber cartas de recrutamento e muitos tentaram fugir. Centenas foram presos e ameaçados de prisão por 10 anos caso recusassem o alistamento. A situação segue mais do que tensa.

Foi aprovado, na quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) o Projeto de Lei que regulamenta o pagamento do dinheiro do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (Fundef) para profissionais de educação. A categoria receberá 80% dos precatórios - inicialmente o valor seria de 60% -, os demais 20% serão encaminhados para melhorias estruturais de escolas no estado.



Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos no Imbuí, no Rio Vermelho e em um posto na Avenida Paralela na manhã desta quinta-feira (22), durante operação do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) que combate esquema de delivery de entorpecentes na capital baiana feito por motoristas de aplicativo. O coordenador da Narcóticos, delegado Glauber Ushiyama, diz que os traficantes entregavam as drogas em bairros de classe média e alta.

Bahia e Vitória tiveram uma semana que fica para a história dos clubes, cada um do seu jeito. No tricolor, enfim, o acordo entre o clube e o City Football Group para venda de 90% da SAF da agremiação foi acertado, ainda que falte o ok dos sócios do clube. No Leão, dezenas de torcedores fizeram uma bela festa para empurrar o time para jogo decisivo pela Série C, no sábado (24), contra o Paysandu, em Belém.

Chegou ao fim, na segunda-feira (19), o ritual de despedidas da Rainha Elizabeth II. Após receber homenagens durante 10 dias, o corpo da monarca foi sepultado às 19h30, no horário local, numa cerimônia fechada só para família na capela dedicada ao pai da rainha, George VI, Elizabeth foi sepultada ao lado do marido, Philip. Assim terminou essa história de 96 anos. A estimativa é de que 100 mil pessoas acompanharam o cortejo final no dia 19.

O Flamengo é o time preferido entre os eleitores baianos. É o que garante a pesquisa Datafolha divulgada na quarta-feira (21). De acordo com os resultados, o clube carioca aparece com 24% da preferência. O Bahia ocupa a segunda colocação, com 19%. O tricolor soma quase o dobro de votos do rival Vitória, que aparece na terceira posição, com 10%. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de setembro e foi feita como parte da pesquisa de intenção de votos para o governo do estado da Bahia.

