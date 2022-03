Russos anunciam tomada da cidade portuária de Kherson, bombardeiam Kharkiv e cercam Kiev

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta quarta-feira que suas tropas tomaram o controle da cidade de Kherson, no Sul da Ucrânia. O prefeito local, Igor Kolykhayev, no entanto, diz que a cidade ainda está sob controle ucraniano, mas as autoridades locais reportam que a região está completamente cercada por militares do país vizinho.

Reportagem de O Globo apontam que em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, próxima da fronteira russa, os bombardeios da Rússia continuam pelo segundo dia e o prefeito disse que o município de 1,4 milhão de habitantes está "parcialmente cercado".

Caso a informação seja confirmada, Kherson se tornaria a maior cidade da Ucrânia capturada pelas forças russas até o momento. Durante a noite, a estação de trem e o porto já estavam sob controle de russos.

A conquista seria uma etapa importante na missão russa de avançar para o interior e oeste ao longo da costa até a cidade portuária de Odessa. Kherson tem um importante porto do Mar Negro, sendo conhecida também pelo seu centro industrial.

A ação também significaria controlar uma importante fonte de água, diz a reportagem. A Ucrânia represou o canal da Crimeia do Norte depois que a Rússia tomou a península, de modo que a maior parte do abastecimento de água doce na Crimeia foi cortada, causando escassez de água na região anexada. Um dos primeiros alvos da invasão militar da Rússia foi o desbloqueio da hidrovia.