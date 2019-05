Ruy de volta, Matheus Rocha fora; confira os relacionados de Loss

O Vitória divulgou a lista com os 23 jogadores relacionados para enfrentar o Atlético-GO no domingo (26), às 16h, pela 5ª rodada da Série B. Além da estreia do técnico Osmar Loss, outra novidade do rubro-negro para o jogo é o retorno do meia Ruy, recuperado de lesão muscular.

Já se passaram 46 dias desde a última vez que o camisa 10 esteve em campo. Foi na partida contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, em 8 de abril. Entrevistado desta sexta-feira (24) na Toca do Leão, o atacante Felipe Garcia comemorou o reforço.

“A gente está falando de um jogador acima da média, de muita qualidade técnica, que acha muito passe entre linhas. É um ganho que a gente tem em nosso time. Espero que esteja pronto o mais rápido possível”, apontou Felipe, sobre Ruy.

O Vitória perdeu três dos quatro jogos que disputou nesta Série B. Fora de casa, foram duas derrotas em dois jogos - e seis gols sofridos. Nas duas ocasiões, contra Botafogo-SP (3x1) e Guarani (3x2), o Leão saiu na frente e sofreu a virada.

Felipe Garcia acredita que o Leão precisa encontrar equilíbrio entre defesa e ataque para reverter esse quadro. Além disso, o atacante levou em consideração um possível desequilíbrio emocional do elenco.

“Quando você sai na frente, a Série B são jogos disputadíssimos, você tem que ter equilíbrio. São jogos decisivos, ponto corrido, cada jogo é uma final. Infelizmente a gente teve essas duas derrotas parecidas, mas a gente está procurando achar nosso ponto para que isso não aconteça mais”, frisou.

Um vai, outros ficam

Contratado nesta semana e já regularizado, o zagueiro Zé Ivaldo foi relacionado pela primeira vez e pode estrear no sistema defensivo. Ele disputa posição com Ramon no miolo de zaga.

Por outro lado, dois jogadores foram cortados por Osmar Loss. O caso que chama mais atenção é o de Matheus Rocha. Quem deve fazer a função de lateral-direito mais uma vez é o xará, e volante de ofício, Matheus Farinha, que foi titular na derrota para o São Bento. Na ocasião, mesmo com Matheus Rocha no banco, Farinha foi substituído por Wellisson durante a partida. Dessa vez, Matheus Rocha sequer foi relacionado.

Fechando a relação de homônimos, Matheus Manga é outro que não viaja para Goiânia. Ele se recuperou de um trauma no pé, treinou normalmente e estava à disposição, mas foi excluído por opção técnica.

O rubro-negro tem três pontos e ocupa a 18ª posição na tabela da Série B. Em contraponto, o Atlético é o quinto colocado, com sete pontos somados.

Confira a lista de relacionados do Vitória:

Goleiros: Ronaldo e Lucas Arcanjo

Lateral: Capa

Zagueiros: Zé Ivaldo, Everton Sena e Ramon

Volantes: Dudu Vieira, Matheus Farinha, Marciel, Romisson, Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Gabriel Bispo

Meias: Ruy e Nickson

Atacantes: Neto Baiano, Anselmo Ramon, Marcelo, Felipe Garcia e Ítalo