Ruy tem lesão muscular confirmada e não joga mais neste ano

Sem jogar desde a derrota contra o São Bento, no dia 17 de setembro, o meia Ruy não vai mais entrar em campo pelo Vitória nesta temporada. Ele sofreu uma lesão muscular e serão necessários entre dois e três meses para se recuperar completamente. A informação foi publicada pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Contratado no início do ano junto ao Coritiba em negociação que envolveu o lateral Fabiano, Ruy disputou 22 jogos pelo Vitória e marcou um gol. Na Série B, oscilou entre a titularidade e o banco de reservas, mas sofreu com lesões que atrapalharam sua continuidade. Foram apenas 12 jogos na competição - sete deles como titular.

O contrato de Ruy expira no dia 30 de dezembro. Para o setor, Geninho tem à disposição, no elenco, Felipe Gedoz e Chiquinho, lateral que também joga no meio-campo. Nickson é outra opção, mas está fora dos planos do clube na temporada.

No início do mês, o médico do Vitória, Marcelo Cortes, afirmou que Ruy estava com um desconforto na coxa e que não tinha característica de lesão muscular. Na época, foi poupado dos treinamentos e reavaliado. Mais adiante, o clube anunciou que ele precisaria de um mês para retornar às atividades, contudo, nesta sexta-feira (18), veio a confirmação de que o meia passou por exames e "dificilmente volta a atuar nesta temporada". A última rodada da Série B será no dia 30 de novembro.