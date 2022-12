Sabrina Sato conta que Duda Nagle não tem ciúmes do ex-namorado

A apresentadora Sabrina Sato aproveitou 2022 para observar como a nova emissora de trabalho, a Globo, funcionava. No próximo ano, a jornalista já está com a agenda cheia e pretende expandir ainda mais.

Em conversa à coluna de Patrícia Kogut, Sato revelou que pretende fazer festa para comemorar os 42 anos, além de exaltar a nova temporada do Desapegue se for capaz, seu programa no GNT. A jornalista também fará o Ceia Sato, que reúne a família para momentos do Natal.

Entre um dos convidados especiais, Sabrina chamou João Vicente de Castro, seu ex-namorado. Segundo ela, a amizade entre os dois é boa, são grandes parceiros de vida e o atual marido, Duda Nagle, não tem ciúmes do ator e apresentador do Papo de Segunda.

"Não tem. Sou muito tranquila, né? Não existe essa coisa comigo, ninguém tem esse sentimento. Nem amigo, nada. Sou muito de boa. Eu posso colocar um fio dental e sambar que ninguém está nem aí (risos). Quando a gente começou, o Duda falava: "Não sei se vou dar conta" (de ciúmes). Depois de uma semana, ele disse: "Não senti nada. Sempre tive ciúme de tudo quanto é namorada, mas não tive com você". Acho que é pela forma como encaro as pessoas, os amigos...", comentou.