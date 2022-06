SAC do Salvador Shopping deixa de emitir passaporte; novo posto será inaugurado

Quem tem planos de viajar para fora do país precisa ficar atento. A Polícia Federal informou nesta segunda-feira (6) que o posto do SAC do Salvador Shopping não vai mais emitir passaportes. Em contrapartida, um novo posto para fazer o documento será inaugurado no Shopping da Bahia.

A nova unidade para emissão de passaporte do Shopping da Bahia ficará dentro do próprio SAC e iniciará o atendimento ao público já a partir desta quarta-feira (8).

Para obter o documento é necessário agendar um horário através do site do SAC Digital e pagar uma taxa de R$ 257,25, referente ao Guia de Recolhimento da União. A documentação necessária pode ser conferida no próprio site do SAC.

Fiz meu passaporte no Salvador Shopping. E agora?

Para aqueles que já fizeram a solicitação do passaporte do posto do Salvador Shopping, não há motivo para desespero. Os passaportes que já estiverem prontos podem ser retirados normalmente no local até esta sexta-feira (10).

Depois desse prazo, a partir do dia 13 de junho, todos os passaportes serão enviados para o novo posto de emissão de passaportes do Shopping da Bahia. Basta ir lá para buscar o documento.