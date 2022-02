SAC realiza mutirão de atendimento para RG e CNH no próximo sábado (5)

O SAC realiza um mutirão de atendimento para emissão de RG e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no próximo sábado (5). A ação envolve oito postos da Rede SAC na capital, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e interior: SAC Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping, na capital; Camaçari e Lauro de Freitas, na RMS; além de Conquista II e Feira II, no interior do Estado.

O atendimento é 100% agendado e o agendamento prévio deve ser feito através do SAC Digital. Para isso, é só baixar o aplicativo ou acessar o site, e escolher o dia e horário para se dirigir ao posto.

Os outros serviços de cada unidade continuam disponíveis à população neste dia e a entrega dos documentos prontos continua sendo feita de maneira espontânea. É importante lembrar que para acessar os postos da Rede SAC é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 e estar sem sintomas gripais.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Confira a lista dos postos do mutirão no sábado (5):

- SAC Barra: Shopping Barra. Funciona no sábado, de 9h às 13h

- SAC Bela Vista: Shopping Bela Vista. Funciona no sábado, de 9h às 13h

- SAC Salvador Shopping: Salvador Shopping. Funciona no sábado, de 9h às 13h

- SAC Shopping da Bahia: Shopping da Bahia. Funciona no sábado, de 9h às 13h

- SAC Camaçari: Boulevard Shopping Camaçari. Funciona no sábado, de 9h às 13h

- SAC Lauro de Freitas: Parque Shopping Bahia. Funciona no sábado, de 10h às 14h

- SAC Conquista II: Boulevard Shopping. Funciona no sábado, de 8h às 12h

- SAC Feira II: Rua Vasco Filho. Funciona no sábado, de 8h às 12h