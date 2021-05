Saeb anuncia leilão de componentes do trem do Subúrbio Ferroviário

A Secretaria da Administração do Estado (Saeb) anunciou o leilão de 19 lotes contendo componentes do trem do Subúrbio Ferroviário, avaliados em R$ 4,3 milhões. O pregão acontece no dia 4 de junho, com os lotes estando disponíveis para visitação dos interessados desde a última segunda-feira (24), marcando previamente através do site do Governo.

Serão levados a leilão itens do trem como vagões, painéis de controle, motores de tração, prancha ferroviária, materiais diversos de cobre, dentre outros equipamentos.

Avaliado em um montante total de R$ 5,3 milhões, o certame também vai leiloar outros bens públicos como veículos, móveis, material de informática, itens eletrônicos. O leiloeiro oficial Oscar de Menezes Palmeira foi designado para comandar o certame.

A sessão pública será realizada exclusivamente de forma eletrônica, a partir das 9h30. Os interessados em participar podem fazer suas inscrições pelo mesmo site, no prazo de até 48 horas antes do início do certame.

Os lances do leilão podem ser iniciados até 10 dias antes da sessão pública, oferecidos pelo site do leiloeiro oficial, sem prejuízo das ofertas posteriores, feitas no dia e horário marcados para o início do certame. Os licitantes vencedores serão aqueles que oferecerem maior lance ou oferta.

O lote mais barato do certame é composto por materiais de escritório e tem lance mínimo de R$ 400. Já o lote com maior valor foi avaliado em R$ 850 mil, formado por itens ferroviários como motores de tração, geradores e outros.

O pagamento dos bens arrematados deverá ser feito à vista, por transferência ou depósito bancário, conforme orientações do leiloeiro que serão enviadas ao arrematante através do e-mail informado no cadastro, no prazo de 24 horas.

O licitante vencedor pagará ainda ao leiloeiro a comissão de 5% sobre o valor da arrematação. O não pagamento do valor integral do bem arrematado implicará no cancelamento da arrematação. Os bens deste Leilão são isentos de ICMS, de acordo com a Instrução Normativa número 021, da Secretaria da Fazenda.