Saeb anuncia leilão para vender oito imóveis públicos avaliados em R$ 35 milhões

A Secretaria da Administração (Saeb) vai realizar o Leilão número 06/2022, no dia 26 do próximo mês, para vender oito imóveis públicos, avaliados no total de R$ 35 milhões. O prazo para os interessados visitarem os imóveis iniciou nesta terça-feira (28/06). Entre os bens apregoados no certame estão casas, salas e terrenos. O pagamento poderá ser parcelado em até 10 vezes.

O Leilão 06/2022 será realizado a partir das 10h, no auditório do Espaço Crescer, situado no quarto andar do edifício onde funciona a Secretaria da Administração, na 2ª Avenida do CAB, número 200, Centro Administrativo da Bahia. O certame será comandado pelo leiloeiro Maurício Paes Inácio, selecionado por sorteio eletrônico a partir do Sistema de Credenciamento Saeb nº 001/2022.

Os imóveis públicos serão leiloados em oito lotes, separadamente, com um imóvel por lote. O certame será do tipo maior lance ou oferta, ou seja, arremata o bem aquele licitante que oferecer maior valor. O lance mínimo corresponde ao valor da avaliação de cada bem público.

O leilão traz imóveis com lances mínimos a partir de R$ 35 mil e R$ 40 mil, valores das avaliações de duas salas comerciais situadas no Centro de Salvador. Também serão apregoados terrenos em Lauro de Freitas e em Jacobina, além de duas edificações situadas nos bairros de Amaralina e Canela.

O pagamento poderá ser realizado à vista ou parcelado em até 10 vezes. No ato da arrematação, o licitante vencedor deverá pagar 5% do valor do lote, a título de comissão ao leiloeiro. No caso de pagamento à vista, o licitante terá 24 horas para apresentar o comprovante de pagamento do bem. Na opção do pagamento parcelado, o licitante pagará uma entrada de 5% sobre o valor do arrematado, os 95% restantes poderão ser divididos em até dez parcelas iguais, a serem pagos mensalmente.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do Leilão, exceto servidores públicos, que são legalmente proibidos de contratar com o estado. Empresas que possuam em sua composição societária um servidor também ficam impedidas. Para participar como licitante é necessário realizar um cadastro prévio e apresentar documentação. O Edital 006/2022 está disponível no site www.comprasnet.ba.gov.br.

Os interessados devem ler o Edital na íntegra para conhecer as regras do certame. Todas as informações como endereços e horários de visitação dos imóveis estão disponíveis no Edital. Em caso de dúvida, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 3115-3360 (Secretaria da Administração) ou pelos dos contatos do leiloeiro oficial (71) 9.8735-5322 / (78) 9.8735-5325 / (71) 9.8735-5309.