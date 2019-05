Safadão faz discurso emocionante e canta no velório de Gabriel Diniz; veja vídeo

Foto: Reprodução

Wesley Safadão fez um discurso emocionante no velório de Gabriel Diniz nesta terça-feira, 28. Emocionado, o cearense chorou ao lado de sua mãe, Dona Bill, e do cantor Xand Avião, que também esteve presente com a esposa Isabele Temoteo.

Safadão era padrinho musical de GD, como era conhecido no meio artístico. “Gabriel vai fazer muita falta para todos nós. Você vai ser sempre lembrado pela sua alegria e tudo o que você fez por nós. Vai deixar uma grande mensagem pra nós. Que a gente possa viver nossa vida intensamente, como ele viveu”, começou o cantor.

Na sequência, Wesley cantou a música “Paraquedas”, um dos grandes sucessos na voz de Gabriel Diniz.

Confira vídeo