Sai a lista: veja relacionados do Vitória para volta do futebol

O técnico Bruno Pivetti convocou 24 jogadores para sua estreia no Vitória, nesta quarta-feira (22), às 20h, contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste. O jogo será no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Seguindo o protocolo de segurança adotado para minimizar o risco de contágio pelo novo coronavírus, a delegação rubro-negra viajará para Feira às 17h, apenas 3h antes da bola rolar. Antes da pandemia, a praxe era viajar na véspera.

A principal novidade entre os relacionados é o atacante Mateusinho, contratado na semana passada. O goleiro, que ficará no banco, é outro que ainda não estreou. Ambos começarão no banco de reservas.

O clube anunciou nesta quarta que todos os atletas testaram negativo para covid-19, incluindo o jogador que havia testado positivo no dia 14. Este fez mais dois exames RT-PCR desde então e ambos deram negativo. Com isso, ele foi reintegrado. O Vitória não revelou o nome do atleta.

Confira os 24 relacionados:

Goleiros: Ronaldo e César

Laterais: Van, Léo, Carleto e Rafael Carioca

Zagueiros: João Victor, Maurício Ramos, Gabriel Furtado, John,

Volantes: Guilherme Rend, Rodrigo Andrade, Jean, Gerson Magrão,

Meias: Fernando Neto, Matheus Tenório

Atacantes: Alisson Farias, Eron, Filipe Garcia, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa, Mateusinho, Negueba e Vico