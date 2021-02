Saiba como acessar a versão digital do CORREIO impresso de fim de semana

Para ler a versão digital do CORREIO impresso no final de semana é simples: basta acessar o link http://impresso.correio24horas.com.br ou apontar a câmera do celular para o QR Code abaixo nos dias 27 e 28. Fazendo isso, todo a edição abrirá automaticamente em qualquer dispositivo.

Editora do CORREIO, Mariana Rios antecipa que leitoras e leitores encontrarão uma análise sobre a trajetória das medidas que foram adotadas e quais os impactos que causaram na sociedade e no sistema de saúde. Além disso, foi feito um levantamento de ações que ainda não foram implantadas.

"A edição também terá uma curadoria de serviços para passarmos, quem puder, o final de semana em casa: o que pode e o que não pode ser feito, opções de delivery e lazer em casa", afirmou.