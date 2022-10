Saiba como e onde assistir às finais da Taça das Favelas, em Salvador

Antes de a Copa do Mundo começar, comunidades de vários estados do país estão mobilizadas por conta de outra competição de futebol: a decisão estadual da Taça das Favelas, com finais feminina e masculina. Após dois anos de paralisação por conta da pandemia, o maior campeonato de favelas do mundo volta a reunir meninos e meninas que sonham com um futuro nos gramados.

Pela primeira vez, a TV Globo vai transmitir também às finais femininas, numa ação de dar cada vez mais visibilidade à atuação das mulheres no futebol. Com exibição regional da TV Globo e afiliadas, o torneio organizado pela Central Única das Favelas (CUFA) terá finais simultâneas neste sábado, dia 8, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Piauí e Minas Gerais.

As seleções femininas finalistas abrem os jogos no sábado, a partir das 14h. Serão dois tempos de 30 minutos, com decisão por pênaltis em caso de empate. Na sequência, é a vez dos times masculinos se enfrentarem, no mesmo formato.

As seleções campeãs se enfrentarão em uma grande final nacional, no dia 19 de novembro, em São Paulo, que também terá transmissão da TV Globo.

Na Bahia, as duas finais acontecem na Arena Pronaica, com narração de Thiago Mastroianni e comentários de Gustavo Castelucci. Nordeste de Amaralina x Jaiba se enfrentam no feminino e Sussuarana x Jardim Cajazeiras no masculino. Lane Carmo, treinadora do Sussuarana, é a única mulher a comandar um time masculino na Taça das Favelas.

“A Taça das Favelas é um caminho para meninas e meninos que não têm tantas oportunidades. E torço para que eles aproveitem essa chance, não desistam nunca deles e acreditem em seu potencial. Estou muito empolgada para estar com eles no sábado”, afirma a baiana Formiga, recordista de participações em Copas do Mundo, que vai comentar a transmissão da final estadual masculina de São Paulo.

As finais da Taça das Favelas serão exibidas neste sábado, dia 8, após o ‘Jornal Hoje’, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Piauí e Minas Gerais, onde acontecem as partidas. Nos demais estados a TV Globo exibe o filme ‘A Vida é Bela’, na ‘Sessão de Sábado’.