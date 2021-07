Saiba como fazer um vídeo divertido com as fotos das suas férias

Como é bom tirar férias, não é mesmo? Ter momentos divertidos junto com a família não tem preço! Fazer vídeo com fotos certamente marcarão a sua vida, pois, você poderá mostrar para muitas pessoas e até mesmo compartilhar em suas redes sociais.

É muito bom mesmo pensar e planejar as férias com todo cuidado, bem como escolher o local dos seus sonhos, e finalmente bater suas fotos, fazer vídeos, etc. Depois é só voltar para casa totalmente relaxado e pronto para o trabalho! Do novo jeito de viajar, sem as aglomerações, já começa a fazer parte da rotina dos turistas.

A partir do momento em que você toma conhecimento e escolhe aquele aplicativo ou software que realmente faz a diferença, tudo fica mais fácil. Este é o tema deste artigo. Existem muitos software e aplicativos muito bons que serão de grande utilidade em seu dia, portanto, é uma boa ideia gastar algumas horas testando um por um deles.

Dicas para fazer um vídeo com fotos

Existem diversos programas para fazer vídeo com fotos que você deve e precisa conhecer. O importante é que eles possuam certas funcionalidades que realmente fazem a diferença em seu trabalho. Vamos ver algumas destas características que devem estar presentes no aplicativo que você escolher.

Interface intuitiva

A primeira funcionalidade é que você possa subir as fotos em uma plataforma amigável e de fácil compreensão. Assim que subir, este aplicativo vai permitir uma edição em cada foto escolhida.

A possibilidade de transição de fotos é muito importante mesmo. Escolha um programa que permita fazer isso com tranquilidade.

Além da transição, é importante que você consiga redimensionar a foto escolhida, e em seguida, possa fazer uso de uma música em seu trabalho. Lembre-se que a plataforma deve ser simples de ser usada, sendo assim, na hora de colocar a música, os comandos sejam simples de entender e usar.

Existem diversos efeitos que podem fazer parte de seu vídeo, tais como aplausos, risos, sons de animais, e muitos outros. Pesquise por um programa que permita uma grande variedade destas funcionalidades. Vale a pena dar uma olhada com calma na internet ou em seu celular.

Outra característica importante é que você seja capaz de gravar o vídeo sem muitas dificuldades. Claro que você deve remover todo tipo de ruído externo, e a maioria destes programas são capazes de te ajudar neste quesito.

Outro detalhe importante, é a possibilidade de remover a marca d’água. Este detalhe dá um ar de profissionalismo em seu vídeo.

A possibilidade de colocar um emoji ou adesivo é muito bom também. Você poderá colocar um texto para realçar o seu trabalho, bem como fazer um filtro das imagens, criar efeitos especiais, entre muitos outros detalhes. Personalizar o fundo também é outra característica importante, sendo assim, pesquise por um programa que ofereça esta facilidade.

Podemos ver que existem muitas formas de produzir um bom vídeo com fotos, são muitas facilidades que a tecnologia nos oferece. Escolha com critério e terá em suas mãos um poderoso programa para fazer vídeos com fotos.