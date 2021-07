Os primeiros acordes de 2022 de Bell Marques serão “em casa”, na Bahia, à beira mar. O cantor será a atração do começo do dia 1º de janeiro, dentro da programação do Réveillon Praia do Forte, em Mata de São João, organizado pelas produtoras 2GB, Forte e Salvador Produções. No dia 31 de dezembro, se despedindo de mais um ano difícil, Bell é atração de um réveillon em Aracaju (SE).

