Saiba há quanto tempo o Vitória está invicto contra o Figueirense

Faz tempo que o torcedor do Vitória não amarga uma derrota diante do Figueirense. A última vez que o Leão perdeu para o rival de Santa Catarina foi em 2016. De lá pra cá, seis jogos foram disputados, com três triunfos rubro-negros e três empates.

O time comandado por João Burse quer ampliar a invencibilidade de seis anos no domingo (28), às 17h, quando visita o adversário, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo é válido pela segunda rodada do quadrangular final da Série C do Brasileiro.

A derrota de 2016 aconteceu em 30 de julho, na 17ª rodada da Série A do Brasileiro. O rubro-negro era comandado por Vagner Mancini e perdeu por 1x0 no mesmo palco do jogo do próximo domingo. Dodô garantiu o triunfo catarinense.

Outros seis jogos aconteceram depois disso. Destaque para a goleada do Vitória por 4x0 naquele mesmo ano, em novembro, no Barradão. O placar foi construído com as assinaturas de Willian Farias, Zé Love, Kieza e Marinho.

Mérito rubro-negro também no último confronto, disputado na fase classificatória da atual edição da Série C, em 2 de julho. O triunfo por 2x0, conquistado na 13ª rodada, com gols de Rafinha e Luidy, foi de fundamental importância na arrancada do Vitória rumo à classificação ao quadrangular final.

Histórico geral

Além da vantagem recente, o Vitória também leva a melhor no histórico geral de confrontos diante do Figueirense. No total, as equipes se enfrentaram 18 vezes. Foram oito triunfos para o rubro-negro, cinco para o time de Santa Catarina e outras cinco partidas terminaram empatadas. O Leão balançou a rede 31 vezes e teve a sua estufada em 19 oportunidades.