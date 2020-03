Saiba onde pedir delivery de vinho em cidades baianas

Com o número crescente de casos confirmados para o novo Coronavírus e as medidas de contenção tomadas pelo estado e municípios, a venda direta de bens de consumo tem ficado cada vez mais restrita. Em cidades como Juazeiro, Barreiras e Vitória da Conquista, todo o comércio já foi oficialmente fechado -- e isso inclui as lojas de vinho, que já suspenderam atendimento em salão. Quem aprecia a bebida de Baco precisa preparar seu estoque; e para isso, já pode contar com estabelecimentos que adotaram serviços de entrega ou retirada.

Antes de repassar os locais, algumas dicas são importantes para comprar com inteligência. Além do estilo que você mais gosta, tente comprar vinhos versáteis ou que combinem com comidas do dia-a-dia. Brancos leves e jovens (sem envelhecimento), como os Vinhos Verdes e os exemplares de Sauvignon Blanc e Chardonnay do Chile e da Nova Zelândia; e Rosés (os de Provence, por exemplo) são ótimas escolhas. Espumantes vão bem com quase tudo!

Também tenha pelo menos um tinto jovem de médio corpo, pois eles acompanham super bem massas com molhos de tomate, pizzas com embutidos e carnes, carnes grelhadas leves e até um hambúrguer. Dê prioridade a um bom Merlot brasileiro, um Chianti Rosso, Tempranillo joven da Espanha e um Bonarda argentino, principalmente de vinícolas mais descoladas.

Quando o rótulo chegar em sua casa, não esqueça de higienizar a garrafa com água e sabão ou álcool gel antes de servir. Caso tenha em casa, use um corta-gotas para evitar o contato da bebida com a garrafa. E, enfim, aproveite!

SALVADOR:

Adega Terroir – O espaço implementou um serviço to go: você faz o pedido online e retira na loja. A entrega ocorre somente às quintas-feiras. Contato: 71 99957-9505

Casa Dez – O estabelecimento ampliou o leque, entregando não somente vinhos, com outros fermentados, cervejas e destilados. Contato: (71) 9 9993 8417.

Grand Cru – Com as lojas na Bahia Marina e Shopping Barra fechadas, a franquia fortaleceu o delivery. Para pedir a carta e solicitar seu rótulo, somente pelo WhatsApp. Contato: (71) 9 9616 9558

Pasta em Casa – O restaurante está disponibilizando para entrega ou retirada diversos rótulos, com preços a partir de R$ 40. Contato: (71) 99904 2244.

Sala de Vinhos – O espaço, pertencente à Distribuidora Araújo Mateus, também reforçou sua estrutura de delivery. Contato: (71) 99994 8888

Salvador Wines – A loja, que já era 100% online e de delivery, segue atuando neste período. Não há cobrança de taxas para entrega em Salvador e região metropolitana. Contato: (71) 99142 6412

JUAZEIRO/PETROLINA:

Casa do Vinho - Do outro lado do São Francisco, o espaço localizado na Orla de Petrolina também resolveu aderir ao delivery. Contato via DM no Instagram.

Empório do Vinho – O mercado tem um sommelier à disposição para te ajudar na hora de escolher seus vinhos. Contato: (74) 98801 3767

Loja do Vinho – Entre os destaques de sua carta, estão vinhos da Casa Valduga e Distribuidora Domno. Contato: (74) 9 8815 4699

Lorena Conveniências – Vinhos e quaisquer itens da loja poderão ser recebidos via delivery ou take away. Contato: (87) 988362770.

Petrolina Conveniência – O consumidor poderá escolher entre retirada ou entrega não apenas dos rótulos disponíveis, mas de qualquer produto vendido no espaço. Contato: (87) 3867 6576.

VL Distribuidora – Os vinhos, destilados e bebidas em geral da casa já podem ser recebidos por delivery. Contato: (87) 9 8811 3236.

VITÓRIA DA CONQUISTA:

Adega BOX 111 – Além de uma seleção especial de vinhos, a casa disponibiliza entrega de queijos, sucos, embutidos, antepastos e congelados. Contato: (77) 98871 1592

Adega Porto dos Vinhos – O estabelecimento está com entrega gratuita em Vitória da Conquista. Contato: (77) 9 8818 8830.

Adega Vinum – A loja possui mais de 200 rótulos e estão todos disponíveis para entrega. Contato: (77) 9 8116 0301.

Wines Delivery – A iniciativa, que já era 100% online e voltada para delivery, segue atendendo na cidade. Contato: (77) 98138 4999.

PORTO SEGURO:

Boutique dos Vinhos – O espaço, localizado em Arraial d’Ajuda, também deu início ao serviço de entrega. Contato: (73) 9 9929 8910

Vinde Vinhos – A loja faz entrega às segundas, quartas e sextas, somente para pedidos acima de R$ 200. Contato: (73) 3288-2872.