Saiba quais são as festas mais badaladas para passar o Réveillon

1. Trancoso



Donos da Agência Haute, especializada em promover festas para o público abonado, os empresários Bruno Dias, Guga Guizelini, Felipe Aversa e Dado Ribeiro moram em São Paulo, mas são conhecidos como os reis de Trancoso. Por lá, no famoso balneário baiano, eles promovem os agitos mais badalados de fim de ano. O Réveillon do Taípe, cercado por falésias, na beira da praia, é o destino mais procurado para passar a virada – um ingresso pode custar uma pequena fortuna, mas zero problema – não há mais nenhum à venda. Todos foram esgotados em outubro

2. Itacaré

O empresário José Victor Oliva, que promove o famoso Camarote N1 no carnaval do Rio de Janeiro, está apostando todas as suas fichas na Bahia para a virada do ano. Por aqui, em Itacaré, ele irá promover a primeira edição do Réveillon N1. A festa será realizada do dia 29 de dezembro a 02 de janeiro, na praia de Itacarezinho, com shows de Ivete Sangalo, Alok, Jorge & Matheus, Blackout, Pablo Fierro, BaianaSystem, Durval Lelys, Paax Tulum e Kevinho, entre outros. “Estamos preparando uma festa com fogos, bandas, cenário, decoração, segurança, transporte, tudo de primeira categoria com muito capricho”, nos disse Oliva.

3. Praia do Forte

Depois de um hiato de cinco anos, a Praia do Forte volta a receber uma grande festa de Réveillon. Trata-se da Simplesmente Luxo, que terá acesso ao mar, e shows de Ivete Sangalo e Timbalada. O buffet será assinado pelo chef Bartô, do restaurante Soho, e o serviço será all inclusive. A produção é da 2GB em parceria com a Forte Produções – como estamos falando de empresas que sabem das coisas, pode apostar que o agito lá será bombado.

4. Salvador

A capital baiana terá algumas festas de Réveillon. A maior e mais animada de todas será o Festival Virada, que irá ocorrer entre os dias 28 de dezembro e 01 de janeiro, na Orla da Boca do Rio. Como nos adiantado em primeira mão pelo prefeito ACM Neto, o evento contará com apresentações de Claudia Leitte, Anitta, Leo Santana, Ivete Sangalo, Jorge e Mateus, Daniela Mercury, Dennis DJ, Vintage Culture, Luan Santana, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Bell Marques, Aviões do Forró e... a lista segue. A programação completa será anunciada, quarta-feira, durante evento em São Paulo. Além disso, a Bahia Marina, o Hotel Fasano e o Salvador Shopping também já anunciaram que promoverão agitos, no dia 31 de dezembro, para celebrar o Ano Novo.

5. Barra Grande

Em Barra Grande, os festejos serão iniciados no dia 27 de dezembro, com show da banda Harmonia do Samba. Depois, a programação segue ininterrupta, até a noite da virada, que será animada por Dennis DJ. Neymar Júnior, mais uma vez, alugou a mansão de Duda Mendonça, em Taipu de Fora, e deve aparecer em uma das festas – a expectativa maior é que ele prestigie o sunset “Tardezinha”, comandado pelo cantor Tiaguinho – os dois são amicíssimos.





Como se tornar um grande empresário

Considerado um dos maiores empresários da Bahia, Luiz Mendonça Filho participará do almoço de negócios que o site Alô Alô Bahia irá promover, para cerca de 200 jovens empresários, no dia 19 de outubro, no restaurante Mamma Jamma, no Shopping Barra.

O empresário Luiz Mendonça Filho (foto Ulisses Dumas/divulgação)

Na ocasião, Mendonça vai falar sobre a sua trajetória. Ele começou a empreender aos 09 anos, vendendo caixa de fósforos na Feira de Água de Meninos e hoje comanda o Grupo LM, que atua em todo o Brasil e que engloba diversos negócios: a LM Frotas, a concessionária Bravo Caminhões e Ônibus e a AuraBrasil, locadora de máquinas e equipamentos na área de plataformas áreas. A LM Frotas, por exemplo, está entre as cinco maiores empresas do segmento de locação de frotas corporativas no país.



Linha direta

O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano vai comemorar seu aniversário, sábado, com um jantar em seu apartamento, no Morro do Gato. A festa, para cerca de 50 amigos, terá buffet assinado por Marta Góes.

O banqueiro Ângelo Calmon de Sá prestigiou, quinta-feira, o lançamento do novo livro do arquiteto baiano David Bastos, que aconteceu na loja Casual Móveis, na Bahia Marina. Nessa publicação, David reúne um compilado dos projetos mais recentes de sua carreira.

Paulo Pereira e Marcela Mendonça receberam cerca de 50 pessoas (entre amigos e familiares) para o seu jantar de noivado, que foi realizado quinta-feira, na cobertura de Aurora Mendonça, no Campo Grande. O casamento está previsto para acontecer em setembro de 2020, com uma grande festa em Salvador.