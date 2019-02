Saiba qual será o tema de Ivete Sangalo para o Carnaval 2019

Após ficar o Carnaval de 2018 cuidando das filhas recém-nascidas, a cantora Ivete Sangalo retorna para a folia de Salvador com novidades em 2019. Nesta segunda-feira (18), a juazeirense divulgou seu tema deste ano para a festa: Ivete Carnaval.

“Eu sou uma cantora de Carnaval, minha alma é de Carnaval, de alegria e de festa. Eu acho que esse meu retorno é a melhor tradução de mim mesma, é a ênfase do que essa festa e esse nome significam na minha vida”, explicou a cantora baiana que aposta na canção 'Teleguiado' como novidade.

Este ano, pela primeira vez, o bloco Coruja, comandado pela cantora desde 2008, sairá em um sábado de Carnaval, desfilando nos dias 2 (sábado), 3 (domingo) e 4 (segunda) de março, todos no Circuito Barra-Ondina (Dodô).

A previsão de saída é de 16h no primeiro dia, 16h30 no segundo, e 16h45 no terceiro dia de desfile (horários sujeitos a alterações). A entrega dos abadás ocorrerá na loja San Folia, montada no segundo piso do Shopping da Bahia.

Para animar os foliões, o repertório especial mescla os hits da carreira às canções mais recentes, gravadas no DVD Live Experience, lançado pela cantora em dezembro do ano passado, e recém lançadas no EP Carnaval com Ivete (bit.ly/EPCarnavalComIvete). Além de "Teleguiado", as canções "Mainha Gosta Assim" e "Lambada (Corpo Molinho)" também integram o repertório da baiana no trio em Salvador.

Para a cenografia do trio, Gringo Cardia foi convidado para assinar a criação do conceito. Ele foi o responsável também pela cenografia do Live Experience. Já os figurinos ficam por conta de Patrícia Zuffa e execução de Michelly X.