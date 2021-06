Saiba quanto Faustão ganhava na Globo, e quanto ele vai receber na Band

Com o fim do contrato entre a Rede Globo e o apresentador Fausto Silva depois de mais de 30 anos, segundo anúncio feito em abril deste ano, a curiosidade a respeito do salário do apresentador aflorou entre os brasileiros — e o termo "salário do Faustão" atingiu o pico de buscas no Google no mês seguinte ao do anúncio, segundo dados do Google Trends. Mas afinal, quanto ele ganhava na Globo — e quanto vai ganhar na Band?



O salário de Faustão era o maior da emissora, cerca de 5 milhões de reais mensais na rede do "plim plim", somando o salário e merchandisings, segundo a colunista Cristina Padiglione, do blog Telepadi. Na nova casa, esse montante deve ser reduzido e gire em torno de 2 milhões de reais. As informações são da Exame.

